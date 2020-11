Do poloviny prosince čekají Česko nadprůměrné teploty, mrznout bude jen v noci

Až do půlky prosince bude v Česku mrznout asi jen v noci. Teploty totiž budou v dalších čtyřech týdnech nadprůměrné. Třeba příští týden rtuť přes den vystoupá až na plus devět stupňů Celsia. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, a z krátkodobé předpovědi ústavu.

Následující čtyři týdny, od 23. listopadu do 20. prosince, budou teploty nad dlouhodobým průměrem pro toto období. Týdenní průměry denních teplot budou sice postupně klesat, ale jen od zhruba šesti stupňů po čtyři stupně nad nulou. I týdenní průměry nočních teplot budou ještě příští dva týdny těsně nad nulou a až v dalších dvou týdnech - mezi 7. a 20. prosincem - se dostanou mírně pod nulu. Příští týden teploty podle krátkodobé předpovědi ČHMÚ přes den neklesnou pod dva stupně nad nulou. Ojediněle budou dosahovat až k plus osmi či devíti stupňům Celsia. Přes noc může mrznout, ale nejnižší noční teplota bude asi jen minus dva stupně. Příští čtyři týdny budou také sušší, než je pro toto období obvyklé. "Z hlediska celkového množství srážek předpokládáme, že období 23. listopadu až 20. prosince 2020 bude jako celek podprůměrné, takže trend postupného ubývání srážek během posledních týdnů bude pokračovat," sdělili meteorologové.