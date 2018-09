Do Česka opět míří silný vítr, na horách bude mít sílu orkánu

před 30 minutami

Česko v neděli a pondělí opět zasáhne silný vítr, který na horách může dosáhnout i síly orkánu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vítr může podle ústavu strhávat stromy nebo i auta a střechy domů. V části republiky působil vítr škody již v pátek a noci na sobotu. Velmi silný a nebezpečný jihozápadní vítr hrozí od nedělních 18:00 do pondělních 06:00 v celém Česku. V nárazech může dosahovat přechodně rychlosti 90 kilometrů za hodinu, tedy rychlosti silné vichřice. Na horách může mít vítr rychlost dokonce až 126 kilometrů za hodinu, což odpovídá orkánu. O něco slabší vítr pak zřejmě bude přetrvávat až do pondělních 18:00 téměř v celé republice.