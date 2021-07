V Plzeňském kraji hrozí extrémní nebezpečí záplav. Rozvodněné řeky jsou v celém Česku

Bouřky a intenzivní déšť zvedly hladiny několika toků v Česku na povodňové stupně. Nejvážnější situace je na východě Plzeňského kraje na tocích v povodí Úslavy a Klabavy, kde hrozí v nadcházejících hodinách extrémní nebezpečí záplav.

Kolem 05:00 platil už třetí povodňový stupeň na Úslavě v Koterově, druhý je na Klabavě v Hrádku a Nové Huti. Na dalších šesti místech tam hladiny řek vystoupaly na první povodňový stupeň. V Jihočeském kraji je na druhém povodňovém stupni Milevský potok, v Pardubickém kraji na prvním povodňovém stupni Loučná a ve Středočeském Doubrava a Botič. Silné bouřky postupují Moravskoslezským krajem.

"Vzhledem k aktuálnímu velkému nasycení půdy a dalším očekávaným srážkám předpokládáme v nejbližších hodinách rychlé vzestupy hladin na tocích v povodí Úslavy a Klabavy. S vysokou pravděpodobností dojde v brzkých ranních hodinách k překročení třetího povodňového stupně v profilech Koterov na Úslavě a Hrádek na Klabavě," uvedli meteorologové České hydrometeorologického ústavu.

Výstraha před povodňovým ohrožením platí pro Plzeňsko do 08:00 a pro oblasti Blovice, Nepomuk a Rokycany do pátečního poledne, pak upozornění meteorologů zmírní na nejnižší stupeň nebezpečí na povodňovou bdělost. Ta platí do odvolání na většině území Česka.

Úslava v Koterově se na první povodňový stupeň, tedy bdělost, dostala ve čtvrtek ve 22:30, druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, tam platil od dnešních 00:50 a třetího stupně dosáhla hladina v 05:00. Klabava v Hrádku je na druhém stupni od 04:40, o hodinu později pak i v Nové Huti.

Povodňová bdělost platila kolem 06:00 na Úhlavě ve Štěnovicích, na Úslavě v Prádle a Ždírci, na Bradavě v Žákavě, na Klabavě ve stanici Rokycany - Na Pátku a na Holoubkovském potoku ve stanici Rokycany - Dvořákova.

Aktuálně se velmi silné bouřky vyskytují v Moravskoslezském kraji, postupují Bruntálskem a Krnovskem k severu. Další silné bouřky očekávají meteorologové v pátek odpoledne na východě Česka, výstraha před nimi platí od 14:00 do půlnoci pro celý Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. "Ojediněle se vyskytnou silné bouřky s přívalovými srážkami ojediněle kolem 40 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h," uvedli meteorologové.