Počasí v Česku se opět začne měnit. Zbytek pracovního týdne přinese vydatný déšť, silnější vítr a srážky i na horách. O víkendu ale déšť postupně vystřídá sněžení a první vločky se mohou objevit i v nižších polohách. Teploty přitom spadnou o dalších několik stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek 19. listopadu bude zpočátku oblačno až polojasno, během dopoledne se ale od západu zatáhne. Odpoledne začne v Čechách pršet a postupně se srážky rozšíří na většinu území. Večer dorazí déšť také na východ a severovýchod Moravy a do Slezska. Nejvíce srážek meteorologové očekávají na horách.
Teploty se ještě udrží poměrně vysoko. Nejvyšší denní maxima vystoupají na osm až 12 stupňů. Na horách v tisíci metrech bude kolem čtyř stupňů. Počasí navíc doprovodí čerstvý vítr, který může zejména v jihozápadní části Čech během večera zesílit.
Meteorologové na sociální síti X upozornili, že do konce pracovního týdne budou přes Česko v čerstvém západním proudění přecházet jednotlivé frontální systémy. „Bude větrno a deštivo, četnějších srážkových úhrnů se dočkáme především na horách,“ uvedli.
V pátek 20. listopadu bude převážně zataženo a na většině území se očekává déšť nebo přeháňky. Na severozápadě a severu Čech se ve vyšších polohách nad tisíc metrů mohou srážky měnit ve sněžení.
Ranní teploty se budou pohybovat mezi osmi a čtyřmi stupni. Přes den už ale bude chladněji, maxima vystoupají na šest až deset stupňů, na jihu Moravy až na 12 stupňů. Vítr bude stále mírný až čerstvý, večer začne postupně slábnout.
O víkendu začne přituhovat
V sobotu 21. listopadu bude zpočátku převážně zataženo až oblačno a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky. Ve vyšších polohách už půjde o sněžení. Zatímco zpočátku se může objevit přibližně nad tisíc metrů, během dne se hranice sněžení od severu sníží až k 600 metrům nad mořem.
Postupně začne od severu srážek ubývat a mraky se budou protrhávat. Teploty ale půjdou dolů. Ráno klesnou na sedm až tři stupně, při slabším větru mohou být kolem nuly. Přes den se oteplí jen na čtyři až osm stupňů, na jihu Moravy může být až deset.
V neděli 22. listopadu už bude v Česku panovat výrazně chladnější počasí. Meteorologové očekávají oblačno až polojasno, přeháňky se objeví jen ojediněle, především na horách. Nad 500 metrů už by měly být sněhové.
Ranní teploty klesnou na jeden stupeň až minus tři stupně. Přes den se pak vyšplhají pouze na jeden až šest stupňů. Oproti začátku týdne tak půjde o citelnou změnu.
Meteorologové upozorňují, že během víkendu se začne od severozápadu ochlazovat a srážek bude ubývat. „Současně očekáváme výraznější pokles teplot, v průměru přibližně o pět až sedm stupňů oproti současným hodnotám,“ uvedli.
Ranní minima, která se po většinu týdne pohybovala mezi pěti a deseti stupni, se přiblíží k bodu mrazu. Denní maxima pak na konci týdne klesnou z dosavadních zhruba deseti stupňů na pouhé dva až šest stupňů.
Na víkend se tak vyplatí připravit teplejší oblečení. Kromě bundy přijde vhod i čepice a rukavice, zejména při ranních cestách ven. Na horách už se navíc bude hodit počítat se sněhovými přeháňkami.
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