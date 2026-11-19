Po deštivém a větrném pátku se počasí v Česku obrátí. Sobota přinese vyjasnění, s ním ale přijde i chlad. V neděli se denní teploty zastaví nejvýš na šesti stupních, ráno bude místy mrznout až do minus čtyř a sníh může padat už od 400 metrů nad mořem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V noci na pátek bude zataženo až oblačno, zpočátku se místy ukáže i polojasná obloha. Postupně začne hlavně v Čechách místy pršet. Více srážek meteorologové čekají na horách, kde může v Čechách napršet kolem deseti milimetrů.
Noc navíc doprovodí čerstvý jihozápadní až západní vítr, v nárazech může dosáhnout kolem 55 kilometrů za hodinu. Klidněji bude jen na jihovýchodě Moravy.
Pátek bude zamračený a deštivý
Deštivý ráz si udrží i pátek 20. listopadu. Obloha zůstane většinou zatažená a déšť či přeháňky se budou vracet po celý den. Lépe na tom bude jižní Morava, kde srážky zasáhnou jen některá místa. Nejvíc vody spadne na horách v Čechách, a to deset až dvacet milimetrů.
Na severozápadě a severu Čech začne déšť v polohách nad 900 metrů postupně přecházet ve smíšené nebo sněhové srážky.
Nejvyšší teploty vystoupají na šest až deset stupňů, na jižní Moravě až na 13. Na horách v tisíci metrech bude kolem tří stupňů. Vítr bude dál foukat v nárazech kolem 55 kilometrů za hodinu, během dne by ale měl od severu slábnout.
Se sluncem dorazí i chlad
Sobotní ráno 21. listopadu bude ještě většinou pod mraky a na velké části území bude pršet. Od severu ale budou mraky během dne ustupovat. Odpoledne může oblačnosti na chvíli opět přibýt, přeháňky však budou spíš výjimkou. Častěji se objeví jen na horách na severozápadě a severu.
Hranice sněžení se přitom od severu sníží až k 600 metrům nad mořem. Nad 700 metry mohou připadnout až tři centimetry sněhu. Srážky budou slabší, většinou do pěti milimetrů, na Šumavě až deset.
Ráno se teploty budou pohybovat od tří do minus dvou stupňů, v jihovýchodní polovině území kolem čtyř. Přes den se oteplí na čtyři až devět stupňů. Vítr zeslábne a stočí se na severozápadní až západní.
V neděli mráz a sníh od 400 metrů
Neděle 22. listopadu už bude ve znamení studeného vzduchu. Převládat bude jasná až polojasná obloha, víc mraků se udrží jen na severu. Tam se hlavně na horách mohou objevit přeháňky, které budou nad 400 metry sněhové. Nového sněhu ale přibude nanejvýš pár centimetrů. Postupně se začne zatahovat v jižní polovině země.
Na řadě míst bude ráno mrznout, teploměry ukážou od plus jednoho do minus čtyř stupňů. Ani odpoledne nebude o moc tepleji, maxima se zastaví na jednom až šesti stupních. To je zhruba o čtyři až pět stupňů méně než v pátek. Foukat bude jen slabě a vítr se během dne stočí na severozápadní.
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