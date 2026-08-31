Česko čeká chladnější týden, nejtepleji bude v pátek. Může přijít i déšť

Denní teploty se budou v tomto týdnu většinou pohybovat kolem 23 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude o něco tepleji. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek. V pondělí dopoledne může zapršet, poté ale ve zbytku týdne budou srážky spíše ojedinělé. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu způsobí, že obecně bude méně srážek a občas i oblačnosti na jihu území než na severu, kde přece jen bude větší vliv frontálních systémů. Pro většinu dní tedy platí, že se častěji přeháňky nebo déšť vyskytnou na severu nebo severovýchodě území, jinde se pravděpodobně objeví jen ojediněle,“ uvedl ČHMÚ na síti X.
V pondělí ráno a dopoledne meteorologové očekávají zataženo s deštěm, lokálně se mohou objevit bouřky. Postupně bude od západu oblačnosti a srážek ubývat. Denní teploty budou mezi 22 a 26 stupni, na jihovýchodě a východě území až 28 stupňů.
V následujících dnech budou přeháňky jen ojedinělé. Noční teploty se budou většinou držet nad deseti stupni, v druhé polovině týdne mohou být i kolem 15 stupňů. Denní teploty budou postupně mírně stoupat od 20 až 24 stupňů v úterý po 23 až 27 stupňů v pátek. Na jihu Moravy může být o několik stupňů tepleji. Podobné počasí by mohlo být i o víkendu.
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