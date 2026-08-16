Čtyři miliardy na boj se suchem jsou plánovaným rozpočtem ministerstva, upřesnil Babiš

Čtyři miliardy korun, o kterých v souvislosti s bojem proti suchu ve čtvrtek u slapské přehrady hovořil premiér Andrej Babiš (ANO), jsou pouze plánovaným rozpočtem sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství na příští rok. Babiš to pronesl v nedělním příspěvku na sociálních sítích.
„Na rok 2026 mají tři miliardy a příští rok chtějí čtyři. Jde o obecní rybníky, vodní nádrže a tak dále,“ prohlásil Babiš. Odborníkům, kteří se na něj obrátili s návrhy na zlepšení zadržování vody v krajině, poděkoval. V pondělí bude o opatřeních jednat vláda. Znovu začne fungovat Národní koalice proti suchu.
Babiš také odmítl, že tisková konference, kterou u přehrady zorganizoval, by byla namířena proti koaličním Motoristům, jejichž ministr životního prostředí Igor Červený na místě tiskové konference nebyl.
Čtyři miliardy korun by měly podle čtvrtečního vyjádření sloužit na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, závlahových opatření a podobná opatření.
Část peněz má jít také na výstavbu vodních děl, konkrétně výkup pozemků, projektovou dokumentaci nebo základní první práce v terénu u děl Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku.
Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Na opatření proti suchu chce vláda podle Babiše v dalších letech využít peníze, které Česku poskytne Evropská unie. Má o nich letos v listopadu vyjednávat.
Zástupci bývalé vládní koalice se k záměrům kabinetu vyjádřili skepticky. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že loni vlády dala na boj proti suchu 26,8 miliardy korun. Babišova vláda v rozpočtu na letošní rok výdaj zkrátila na polovinu.
Průtoky většiny vodních toků v Česku jsou na minimech a v některých případech dosahují i nejnižších zaznamenaných průtoků za celou dobu sledování. Situace je podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubala výrazně lepší na řekách, na vodních tocích, kde jsou nějaká vodní díla, kde se nadlepšuje průtok dolního úseku řeky.
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