Co přinese počasí o víkendu: v Alpách sníh, v Česku prohloubení problému

Polovina října bude ve znamení tereziánského léta. Obloha bude jasná až polojasná a podle meteorologů bude o víkendu „relativně teplo“. A ani pršet příliš nebude. I když počasí bude stále přát výletům, nedostatek srážek znamená, že se jen tak nezlepší situace se suchem, které trápí Česko.
Podle čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude počasí v dalších dnech proměnlivé, o víkendu i s možností slabého deště. Teploty ale budou během dalších dní spíš nadprůměrné.
Co to bude znamenat pro suchem zkoušenou zemi? „Počet vodoměrných profilů (měřicích míst na vodních tocích – pozn. red.) se stavem sucha bude postupně přibývat,“ uvádí meteorologové. A situace se nebude lepšit ani u hladiny podzemních vod, kdy meteorologové hlásí setrvalý stav, nebo dokonce jejich další mírný pokles.
„V následujících dnech přinesou tlakové níže vydatné srážkové úhrny na jihozápad i východ Evropy. Do západní Evropy navíc přechodně pronikne chladný vzduch, desítky centimetrů sněhu by tak měly napadnout jak v Alpách, tak i v Pyrenejích. Ve střední Evropě srážkové úhrny do pondělí většinou nepřekročí 20 mm, na mnoha místech nezaprší vůbec,“ uvedli na Facebooku meteorologové.
Pátek přinese převážně polojasnou až skoro jasnou oblohou, na Moravě a ve Slezsku z počátku i oblačno. V Čechách se pak nad ránem mohou objevit i mlhy, které se ale podle předpovědi během dne rozpustí. K večeru pak od severozápadu Česka začne přibývat oblačnosti.
V noci teploty spadnou k 6 až 1 °C a místy se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Během dne se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 14 a 19 °C, na horách kolem 11 °C. Na Šumavě ale bude o něco tepleji a rtuť teploměru tu může vystoupat až k 15 °C.
Sobota bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. V noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Přes den zejména na západě Čech se později přidá místy občasný déšť nebo přeháňky. Během dne také bude vát mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
V noci budou teploty v rozmezí 8 až 3 °C, na východě země místy kolem 1 °C a zde se mohou objevit i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají mezi 12 a 17 °C.
Neděle bude podle předpovědi chladnější. I druhý víkendový den přinese zpočátku velkou oblačnost a v Čechách ojediněle slabý déšť. Postupně ale bude oblačnosti ubývat.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 10 a 5 °C. Přes den se pak vyšplhají k 9 a 14 °C, na jihu bude ještě o 2 °C tepleji. Během dne bude místy vát mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Ani výhled pro příští týden neslibuje, že by se situace se suchem v Česku měla zlepšit. Výrazné srážky meteorologové neočekávají a teploty se budou stále přes den pohybovat okolo 15 °C.
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