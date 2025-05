Letošní jaro v Česku se zatím řadí k těm nejteplejším, i přes chladný květen

Letošní jaro v Česku se zatím řadí spíše k těm nejteplejším, ačkoli květen zaznamenává podprůměrné teploty. Březen i duben byly totiž letos nadprůměrně teplé. Loňské jaro s průměrnou teplotou 10,5 stupně Celsia bylo podle meteorologů nejteplejší od roku 1961.

Srážkově to zatím vypadá, že letošní jaro bude jedno z nejsušších. Nejvíce srážek spadlo na jaře 1965, a to 266 milimetrů. Letos to podle meteorologů bude jen kolem 110 milimetrů. Předběžné informace k hodnocení jara dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav na síti X.

"Letošní teplotně podprůměrný květen je zatím o 0,6 stupně Celsia chladnější, než byl měsíc duben. Květen tedy může za to, že letošní jaro vnímáme, jako studené. Předchozí měsíce ale byly nadprůměrně teplé," uvedli meteorologové. Březen i duben byly v porovnání s průměrem z let 1991 až 2020 teplejší skoro o dva stupně.

V letošním květnu zaznamenali meteorologové zatím osm ledových dnů, tedy takových, kdy maximální teplota vzduchu na stanici během dne nepřekročila nula stupňů a panoval celodenní mráz. Evidovaly je pouze stanice na hřebenech Krkonoš a Jeseníků, oproti posledním rokům je to ale podle ústavu nezvykle hodně. Loni a v roce 2022 neměla žádná stanice ledový den, v roce 2023 byl pouze jeden a v roce 2021 nastaly čtyři ledové dny.

Mrazový den, v němž minimální teplota vzduchu klesla alespoň na jedné stanici pod nulu, takže se část dne vyskytl mráz, zaznamenali meteorologové zatím každý den v letošním květnu. Vyskytl se i na nejníže položených stanicích, například stanice Doksany na Litoměřicku eviduje šest mrazových dnů.

"Za co můžeme ale květen pochválit, je to, že se snaží, alespoň v některých oblastech, dohnat srážkový deficit od začátku roku. Za březen a duben spadlo v průměru 76 procent normálu srážek. V květnu spadlo v průměru již více srážek než v březnu nebo v dubnu, ale srážkové úhrny jsou plošně velmi nevyrovnané," uvedl ústav. Nejvíce srážek spadlo na severu a východě území, kde horské stanice zaznamenaly od začátku měsíce úhrny i přes 120 milimetrů, naopak nejméně srážek zatím spadlo ve středních Čechách a v Jihomoravském kraji, v průměru je kolem 20 milimetrů.