Česko zůstává v sevření horkého a suchého počasí, mírně ochladit se má až ve čtvrtek

V Česku bude tento týden převážně slunečno, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Meteorologové očekávají malé množství srážek ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na webu a sociální síti X. V souvislosti s aktuálním počasím zmiňuje klimatickou změnu.
Teploty budou stejně jako o uplynulém víkendu tropické. V pondělí mohou stoupat ke 30 stupňům Celsia, v úterý ke 32 stupňům, mírně chladněji má být v obou dnech na severovýchodě. Středa Česko teplotně rozdělí, maxima přes den se budou pohybovat od 20 stupňů Celsia na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy.
Čtvrteční mírné ochlazení teploty posune mezi 19 až 24 stupňů Celsia. V pátek už vystoupají opět až k 27 stupňům a na víkend meteorologové předpovídají mezi 25 a 30 stupni Celsia.
„Kolik do konce května naprší? Většina z vás se s deštěm nepotká,“ napsal v pondělí ČHMÚ na síti X. Pouze ve středu jsou podle meteorologů možné lokální přeháňky ve Slezsku nebo na Moravě, budou ale případně slabé a vyskytnou se jen na malé části území.
Šance na přeháňky, možná i bouřky se začne zvyšovat o víkendu, hlavně v neděli, nejistota je ale stále velmi vysoká, uvedl ČHMÚ. „Nadějněji pak vypadá spíš až začátek dalšího týdne. Plošnější déšť je ale minimálně na následující týden dopředu víceméně vyloučen, takže sucho se bude v dalších dnech prohlubovat,“ dodal. V neděli vyhlásil výstrahu před zvýšeným rizikem požárů pro Prahu, střední a severozápadní Čechy, platí do odvolání.
Sucho je jedním z extrémů, jejichž střídání patří ke znakům klimatické změny, upozornil ČHMÚ. „V posledních několika desetiletích se také ukazuje, že přechod z jarního období do období letních teplot je mnohem rychlejší a ‚ostřejší‘, než tomu bývalo dříve. Prodlužuje se i období ‚léta‘ dřívějším nástupem a pozdějším odchodem letních teplot,“ uvedl. Problémem klimatické změny není jen její míra, ale i její rychlost, uzavřel.
Mohlo by vás také zajímat: NASA ukázala, jak by mohlo vypadat přistání na trpasličí planetě Pluto
ŽIVĚ USA buď dosáhnou dobré dohody, nebo se s Íránem vypořádají jiným způsobem, řekl Rubio
USA chtějí podle Marca Rubia, amerického ministra zahraničí, dát šanci diplomacii. Pokud však nedosáhnou dohody, jsou připraveny se s Íránem vypořádat i jiným způsobem. Vyjednávání s Íránem postupuje řádně a konstruktivně, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Americkým vyjednavačům ale zároveň řekl, aby s dohodou nespěchali, protože čas je na straně Washingtonu.
„Stačí tři hráči a zápas je prodaný.“ Reportérka ČT odhaluje zákulisí fotbalové mafie
Korupce, ovlivňování zápasů a sázkařské skupiny napojené na zahraničí. Investigativní reportérka Adéla Paclíková ve Spotlightu Aktuálně.cz popisuje, jak funguje systém manipulací v českém fotbale a proč se už řadu let opakují podobné kauzy. „Fotbal se toho asi nikdy úplně nezbaví,“ říká.
Šílenství Valentové? Český supertalent musel uznat, že tohle nebylo úplně normální
Tenistka Tereza Valentová startovala na Roland Garros s antibiotiky, po dnešní porážce v 1. kole s Polkou Magdou Linetteovou 7:5, 4:6, 6:7 novinářům řekla, že neměla jistotu, zda vůbec do utkání nastoupí. Poté, co ji v posledních týdnech trápily bolesti břicha, jí účast v Paříži rozmlouvala i rodina.
AI naslouchá velrybám. Vědci věří, že jsme blízko překladu zvířecí řeči
Ještě před několika lety by podobné tvrzení znělo spíš jako science fiction. Dnes na rozluštění zvířecí komunikace pracují lingvisté, biologové, odborníci na umělou inteligenci i kryptografové. A největší technologické firmy i neziskové organizace otevřeně mluví o tom, že otázka už nestojí „zda“, ale „kdy“ lidé zvířecí řeči porozumí.
Letadlo aerolinek EasyJet muselo nouzově přistát kvůli powerbance v kufru
Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurghady do Londýna muselo před týdnem nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jednoho z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Uvedl to v pondělí web zpravodajské televize BBC.