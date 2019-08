před 13 minutami

Česko má za sebou velmi teplé ráno. Ranní teplotní rekordy v úterý zaznamenala více než pětina ze zhruba 150 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, kde naměřili 20,4 stupně Celsia. Na nejstarší české stanici tak padl dosavadní rekord z roku 1790. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne mají nejvyšší teploty překonat tropickou třicítku, stejně jako v následujících dnech. Ojediněle se ale mohou vyskytnou bouřky, na některých místech silné. Pro celé území Česka je proto do úterní půlnoci vyhlášena výstraha. Bouřky mohou být doprovázeny nárazovým větrem, kroupami a přívalovými srážkami.