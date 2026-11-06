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Počasí

Česko zažilo jedno z nejmrazivějších rán podzimu. Na Jizerce bylo minus 10,3 stupně

ČTK
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Páteční ráno bylo téměř v celém Česku mrazivé, jen desetina stanic neměla teplotní minima pod nulou. Šest míst překonalo rekordní minimum pro šestý listopadový den. Nejchladněji bylo na Jizerce na Jablonecku, kde na stanici Horní Jizera k ránu naměřili minus 10,3 stupně Celsia.

Mrazivé počasí, mráz, podzim
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na facebooku. Podobně nízké teploty čekají meteorologové také v sobotu v noci a ráno.

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Průměr teplotních minim v nižších a středních polohách činil v pátek ráno minus 3,4 stupně Celsia, zatímco ve čtvrtek to bylo minus 1,9 stupně.

Nejchladněji bylo tradičně v mrazových kotlinách v Jizerských horách či na Šumavě, kde se teploty pohybovaly kolem deseti stupňů pod nulou. U stanic do 600 metrů nad mořem zaznamenala nejnižší teploty stanice Velké Chvojno v Ústeckém kraji, kde bylo minus 8,1 stupně. Na mnoha dalších místech klesla teplota k pěti stupňům pod bod mrazu.

Pod nulu budou noční a ranní teploty klesat až do pondělí, nejvíc tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha. Teploty přes den budou záviset na slunečním svitu, mlze nebo oblačnosti, napsali v pátek ráno meteorologové. Při slunci vystoupí na šest až deset stupňů Celsia, tam, kde zůstane déle mlha nebo oblačnost, bude o několik stupňů chladněji.

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Přes víkend předpověď nepředpokládá žádné srážky, až v pondělí večer a v úterý může od jihozápadu místy pršet. Od středy srážky přechodně ustanou.

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