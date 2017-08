Česko večer zasáhnou silné bouřky a přívalové deště. Morava se bude naopak dále potýkat s vedry

před 4 hodinami

Meteorologové varují před silnými bouřkami a přívalovými dešti s kroupami. První srážky by do Česka měly dorazit ve čtvrtek kolem 21. hodiny večer a trvat budou až do pátku. Spadnout může až 40 litrů vody na metr čtvereční. Naopak Morava se i nadále bude potýkat s vysokými teplotami překračujícími 30 stupňů. Lidé by tak neměli pobývat na slunci déle, než je nutné a měli by dodržovat pitný režim. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Praha - Do Čech večer dorazí bouřky a přívalový déšť s kroupami. První intenzivní srážky očekávají meteorologové po deváté hodině večer a v noci na čtvrtek. Další přijdou ve čtvrtek odpoledne a v pátek. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). "Nad střední Evropou se bude vlnit výrazné frontální rozhraní oddělující velmi teplý vzduch na východě a chladný na západě," uvedli meteorologové. Očekávají, že při dešti může spadnout až 40 litrů vody na metr čtvereční. Výstraha před silnými bouřkami platí od středečních 21:00 do čtvrtečního rána zejména pro Prahu, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj a Vysočinu. Zahrnuje i Blanensko, Jesenicko, Šumpersko a Bruntálsko. Přívalový déšť může zatopit sklepy. Moravu naopak potrápí ve čtvrtek odpoledne vedra přesahující 34 stupňů, v pátek rtuť teploměru vystoupí nad 31 stupňů. Příští týden bude dál přes 30 stupňů. Srpen ale postupně přinese ochlazení číst článek Vedra budou ve čtvrtek panovat v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, výjimkou jsou místa nad 600 metrů nadmořské výšky. Vysoké venkovní teploty mohou lidem působit zdravotní komplikace. Měli by proto omezit tělesnou zátěž a nepobývat na slunci v poledne a odpoledne. Doporučuje se i hodně pít neslazené nealkoholické nápoje bez kofeinu, přednostně neperlivé, které je vhodné kombinovat s minerálkami.

