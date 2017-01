Česko svírá tuhý mráz, v noci padlo 21 teplotních rekordů. Zima vydrží do konce ledna

před 9 minutami

Česko zasáhly tuhé mrazy a v noci na pátek padly na dvě desítky teplotních rekordů. Ani v nadcházejících dnech by mrazy neměly polevit a v noci se dočkáme i minus 17 stupňů Celsia. Situaci komplikuje i smogová situace, která platí na většině území. Zima dává zabrat i zvířatům, hlavně ptákům ve městech.

Praha – Celou Evropu svírají tuhé mrazy. V Česku v noci na pátek padlo jednadvacet teplotních rekordů. "Nejchladnější byly šumavské Volary, kde jsme naměřili minus 28,5 stupňů," upřesňuje meteorolog Petr Dvořák. Noční teploty o víkendu klesnou až k minus 17 stupňům Celsia. "Velmi studené počasí bude zřejmě celý zbytek ledna," doplňuje Dvořák. Do sobotního dopoledne platí i výstraha před silnými mrazy pro celé Česko kromě Moravskoslezského kraje.

V nejbližších dnech ale podle meteorologů chumelit nebude. Sněžit má jen slabě a ojediněle. V Jablonci nad Nisou se se sněhem už vypořádali a po pěti dnech v pátek o půlnoci odvolají kalamitní stav. Přesto je v provozu deset sněhových fréz, patnáct nakladačů, dvacet náklaďáků na odvoz, stovky pracovníků a desítky vězňů, kteří s úklidem cest a chodníků pomáhají.

Nakladač Stalinovy ruce se ale opět porouchal a odklízení sněhu nyní zajišťuje dvakrát výkonnější fréza. "Stalinovy ruce nejsou úplně nové, stroj asi čtyři roky stál, tak nastala technická závada na převodovce," vysvětluje tisková mluvčí Jablonce Markéta Hozová. Sníh nyní odklízí fréza, která "ho stříká až do vzdálenosti třiceti metrů".

Ve velké části ČR jsou zhoršené rozptylové podmínky a dusí nás smog! Pokud to jde, nechte auta doma, pojeďte vlakem! pic.twitter.com/L5ntrPRWFE — České dráhy a.s. (@ceskedrahy01) January 20, 2017

Situaci v Česku komplikuje kromě mrazů i smog. Smogovou situaci odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásili ve většině republiky. Na Třinecku platí i omezení, kdy musí například podniky snížit výrobu. Regulace hrozí i v Praze. Magistrát i České dráhy proto vyzývají řidiče, aby pokud možno nevyjížděli a dali přednost hromadné dopravě.

V noc minus 17, přes den pod nulou a mrznoucí mlhy

V pátek by měla být převážně skoro jasná až jasná obloha a teploty přes den se udrží mezi minus 2 až minus 6 stupni Celsia. Sněžení se objeví jen slabé a ojediněle.

V sobotu bude polojasná až jasná obloha, místy bude zataženo s nízkou oblačností, objevit se mohou i mrznoucí mlhy a mohlo by i slabě sněžit. V noci rtuť teploměru klesne až k minus 17, přes den nejvíce k minus 6 stupňům Celsia.

V neděli bude počasí obdobné, jen přes den se budou teploty pohybovat o stupeň výš.

Ani pondělí nepřinese žádnou výraznou změnu. Jasná až polojasná obloha, teploty mezi nulou až minus 5, v noci mezi minus 12 až minus 17 stupni Celsia.

Ve zbytku pracovního týdne se teploty téměř nezmění, jen bude přibývat oblačnosti a dočkáme se převážně zatažené až oblačné oblohy.

Silní se se zimou vyrovnají, slabí zemřou

Zima může znepříjemnit život i zvířatům. "Hlavně ve větších městech můžeme narazit na dočasně zesláblé ptáky, je to pro ně obrovský výdej energie, vypořádat se s mrazy," říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody s tím, že to ale není nic neobvyklého ani dramatického. "Je to příroda," tvrdí a doporučuje příkrm ptáků slunečnicovými semínky.

Většina zvířat je ale podle něj na mrazy zvyklá a záchranné stanice zvýšené příjmy zvířat nezaznamenaly. "Lidi jsou možná ze zimy překvapení, ale zvířata, žijící v našich podmínkách, se se zimou umí vyrovnat," říká Stýblo a dodává: "Silní se vyrovnají, slabí zemřou, což je v pořádku". Naopak upozornil, že pro srnky je tuhá zima se spoustou sněhu lepší. "Kdyby byla suchá zima bez sněhu, tak ty srnky žerou řepku, to je jediné zelené krmení, a ta řepka je zabije," vysvětluje Stýblo.

Noční teploty okolo minus 20 stupňů Celsia nedělají problémy ani divokým koním, zubrům ani zpětně šlechtěným praturům, kteří žijí v rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice. "Na pastvinách je i v zimě překvapivé množství různorodé potravy, kterou vynalézavá zvířata využívají," říkají odborníci z neziskové organizace Česká krajina s tím, že zvířata se v zimě živí hlavně suchou trávou, kterou z pod sněhu vyhrabou, větvemi nebo kůrou.

