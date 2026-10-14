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Počasí

Česko sužuje další nepříjemný jev. Mapa ukazuje, co přijde o víkendu

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Slunce si ještě užijeme, na pořádně deštivý podzim to zatím nevypadá. Ve čtvrtek a v pátek se teploty vyšplhají až k 19 stupňům, o víkendu ale přibude oblačnosti a hlavně v Čechách místy zaprší. Česko ale dál trápí nepříjemný problém se suchem, které může v dalších dnech ještě zesílit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a údajů projektu InterSucho.

Relativní vlhkost ve 2 m [%] ve čtvrtek odpoledne.
Relativní vlhkost ve 2 m [%] ve čtvrtek odpoledne.Foto: ČHMÚ
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Ve čtvrtek 15. října bude převládat polojasná až skoro jasná obloha. Ráno se místy objeví mlhy, které se během dopoledne postupně rozpustí. Během dne bude místy až oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. 

Nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů Celsia, na horách v nadmořské výšce kolem tisíce metrů bude přibližně devět stupňů. Na Šumavě může být až 13 stupňů. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr. 

Teplota ve 2 m [°C] ve čtvrtek odpoledne.
Teplota ve 2 m [°C] ve čtvrtek odpoledne.Foto: ČHMÚ

Déšť meteorologové neočekávají. Podle aktuální předpovědi ČHMÚ by tak mělo jít o poměrně klidný podzimní den, který se po ranních mlhách místy vyjasní. 

Pátek 16. října přinese ještě příjemnější počasí. Bude polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy oblačněji. Především v Čechách se v noci a ráno mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne většinou rozpustí. 

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Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 a 19 stupni. Pokud se ale mlhy nebo nízká oblačnost udrží déle, zejména na severozápadě Čech může být kolem 13 stupňů. 

Deštivý podzim? Nic takového aktuálně ve výhledu na další týden až 10 dní nebude. Naopak. V prostoru střední a západní Evropy budou převažovat stabilní oblasti tlakové výše s jen přechodnými a slabými frontami.
Deštivý podzim? Nic takového aktuálně ve výhledu na další týden až 10 dní nebude. Naopak. V prostoru střední a západní Evropy budou převažovat stabilní oblasti tlakové výše s jen přechodnými a slabými frontami.Foto: ČHMÚ

Srážky se ani v pátek neočekávají. K večeru však začne od západu přibývat oblačnosti, což bude předznamenávat změnu počasí během víkendu. 

O víkendu přibude deště a ochladí se

V sobotu 17. října bude převládat oblačná až zatažená obloha a zejména v Čechách se od západu místy objeví déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě polojasno. Srážek ale nebude mnoho, podle ČHMÚ by jich mělo spadnout nula až osm milimetrů.

Ranní teploty klesnou na osm až tři stupně, na východě může být místy jen kolem jednoho stupně. Přes den se oteplí na 12 až 17 stupňů Celsia.

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V neděli 18. října bude zpočátku zataženo až oblačno a především v Čechách se místy objeví déšť. Během dne by ale měly srážky postupně ustávat a obloha se začne vyjasňovat.

Teploty už budou nižší. Nejvyšší denní maxima vystoupají na devět až 14 stupňů, na jihu Moravy může být až 16 stupňů. Víkend tak přinese ochlazení, na výrazně deštivý podzim to ale zatím nevypadá.

Podle meteorologů se na převážně klidném charakteru počasí příliš nezmění ani v dalších dnech. ČHMÚ na síti X upozornil, že pro tento i příští týden očekává na území Česka srážky pod průměrem. 

„V prostoru střední a západní Evropy budou převažovat stabilní oblasti tlakové výše s jen přechodnými a slabými frontami, které mohou přinést jen minimum srážek v řádech jednotek milimetrů,“ uvedl ústav. 

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Sucho může zasáhnout třetinu Česka

Nedostatek srážek se přitom dál projevuje v půdě i na vodních tocích. Výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, může na přelomu tohoto a příštího týdne postihovat téměř třetinu Česka.

Vyplývá to z údajů vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe), kteří situaci sledují v rámci projektu InterSucho.

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Nejhorší situace je podle odborníků v jižních Čechách a na Moravě, především na jihu a východě. V hlubší vrstvě půdy, mezi 40 centimetry a jedním metrem, je situace špatná dlouhodobě a nyní se zhoršuje i stav povrchové vrstvy.

„Za prvních devět měsíců letošního roku chybí více než 40 procent obvyklého množství proti průměru let 1991 až 2020. Největší deficit je také v jižních Čechách a na Moravě,“ uvedli vědci.

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Sucho se projevuje i na řekách a přehradách, jejichž hladiny na řadě míst dlouhodobě klesají. Například zásobní prostor přehrady Slapy byl podle zveřejněných údajů naplněn jen z 58 procent.

Odborníci upozorňují také na dopady na lesy, které letos trpěly dlouhodobým nedostatkem vody i horkem. Vláhový deficit se přitom ani po dílčích deštích v uplynulých týdnech nepodařilo na většině území dostatečně doplnit.

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