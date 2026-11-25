Zima se konečně ukáže v plné síle. Česko čeká první výrazná sněhová nadílka letošní sezony, na některých místech může napadnout až 20 centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi na silnicích, sněhovými jazyky i zhoršenou viditelností. A když sněžení ustane, přijdou mrazivá rána s teplotami až deset stupňů pod nulou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek 26. listopadu se většina Česka probudí do zamračeného dne. Zatímco na severu a severovýchodě Čech zůstane zpočátku oblačnost protrhaná a místy se ukáže i slunce, jinde začne sněžit.
Sněhové srážky se budou během dopoledne a odpoledne postupně rozšiřovat od jihu na většinu území. Na jihu a jihovýchodě, později také na severovýchodě, může být sněžení i vydatnější.
Nejvyšší teploty vystoupají jen na minus dva až plus dva stupně. Na horách v tisíci metrech bude kolem minus čtyř stupňů. Na Moravě a ve východních Čechách navíc může foukat čerstvý vítr, který bude místy dosahovat nárazů kolem 55 kilometrů za hodinu.
ČHMÚ na sociální síti X upozornil, že půjde o první výraznější sněžení letošní zimy. V oblastech zasažených výstrahou očekávají meteorologové celkem tři až deset centimetrů nového sněhu, na jihu, jihovýchodě a severovýchodě republiky dokonce osm až 20 centimetrů.
„Hlavně odpoledne a večer může být sněžení přechodně intenzivnější s intenzitou kolem dvou centimetrů za hodinu,“ varovali.
Meteorologové zároveň varují před komplikacemi v dopravě. Silnice a chodníky mohou být hůře sjízdné a schůdné, řidiči by měli počítat s delší dobou cestování i zpožděním veřejné dopravy. Při intenzivním sněžení se může zhoršit také viditelnost. Na některých místech se navíc mohou tvořit sněhové jazyky.
V pátek 27. listopadu bude zpočátku převážně zataženo a na většině území bude dál sněžit. Srážky ale začnou postupně od jihu slábnout a večer se v Čechách začne místy protrhávat oblačnost. Na severovýchodě republiky může sněžení pokračovat déle.
Ranní teploty klesnou na minus jeden až minus šest stupňů, přes den se budou pohybovat mezi minus třemi a jedním stupněm. Na východě a severovýchodě může navíc dál foukat silnější vítr, který bude místy vytvářet sněhové jazyky.
O víkendu se vyjasní, udeří ale mráz
Počasí se pak o víkendu uklidní a ukáže i slunečnější tvář. Místo sněhových přeháněk ale přijdou mrazivá rána, kdy teploty mohou klesnout až k minus deseti stupňům. Kdo se tedy chystá ven, měl by vedle zimní bundy vytáhnout také rukavice a čepici.
V sobotu 28. listopadu začne oblačnosti postupně ubývat. Zpočátku bude ještě oblačno až zataženo a zejména na severu Čech se mohou objevit slabé sněhové přeháňky. Během dne se ale na většině území kromě jihu postupně ukáže polojasná až jasná obloha. Večer se místy mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost.
Teploty ráno klesnou na minus dva až minus šest stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru mohou spadnout až k minus osmi. Přes den se oteplí jen na minus tři až plus dva stupně.
V neděli 29. listopadu už bude převážně jasno až polojasno. V západní polovině Čech se místy objeví nízká oblačnost, jinde meteorologové očekávají mlhy, které mohou být ojediněle i mrznoucí.
Právě nedělní ráno bude nejchladnější z celého týdne. Teploty klesnou na minus šest až minus deset stupňů, při déletrvající nízké oblačnosti zůstanou kolem minus čtyř. Přes den se pak vyšplhají pouze na minus dva až plus tři stupně. Srážky už se neočekávají.
Řidiči by měli být opatrní
První výraznější sněžení letošní zimy může podle meteorologů přinést problémy zejména na silnicích. Nejkritičtější bude čtvrtek odpoledne a večer, kdy se sněžení na některých místech přechodně zesílí a během krátké doby může napadnout několik centimetrů sněhu.
Řidiči by proto měli počítat s delší dobou cestování, přizpůsobit rychlost podmínkám a nechat si dostatečnou rezervu. Opatrnost bude na místě také v pátek, kdy mohou zejména na východě republiky komplikovat situaci sněhové jazyky.
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