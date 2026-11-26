Zatímco nyní se Česká republika potýká se sněžením, víkend bude mrazivý. Teploty hluboko pod nulou nebudou jen na horách, připravit se na ně musí lidé i jinde. Mrazivé počasí ale znamená, že ubude sněhových srážek. Pozor si ale budou muset dát řidiči. Meteorologové totiž varují před tvorbou sněhových jazyků.
Páteční ráno bude mrazivé. Teploty totiž mají totiž spadnout k -1 až -5 °C, na horách pak meteorologové očekávají teploty kolem -7 °C. V noci má také sněžit na většině území Česka, kdy na severovýchodě území může napadnou až 10 cm nového sněhu.
Přes den bude obloha převážně zatažená, na většině území se slabým občasným sněžením, kdy mohou napadnout až dva centimetry sněhu, na horách na severovýchodě Česka to ale může být až 6 cm.
Během odpoledne a večera bude sněžení zvolna ubývat a lokálně se začne protrhávat oblačnost. Teploty dál budou zimní. Ty nejvyšší budou okolo 1 °C, jinak se ale budou pohybovat pod bodem mrazu, na horách může rtuť teploměru klesnou na -5 °C.
Vát bude slabý severní až severovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 m/s, zejména na východě místy vítr mírný 3 až 7 m/s. Právě na východě a severovýchodě republiky se také mohou místy tvořit sněhové jazyky.
Sobota přinese velkou oblačnost s oblačnou až zataženou oblohou, ojediněle se slabým sněžením. Napadnout by mohl podle předpovědi meteorologů až centimetr sněhu.
Ranní teploty budou mrazivé -1 až -6 °C, při malé oblačnosti a uklidnění větru mohou klesnout k -8 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na -3 až +2 °C
Vát bude většinou slabý severovýchodní až východní vítr, ale zejména na východě a severovýchodě území se objeví mírný vítr i s nárazy větru kolem 55 km/h. Meteorologové také varují před tvorbou sněhových jazyků.
V neděli pak sevře Česko mráz ještě silněji. Druhý víkendový den přinese většinou malou oblačnost s jasnou až polojasnou oblohou, zejména v jihozápadní polovině Čech se místy vyskytne nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat.
Ranní minimální teploty budou většinou mezi -6 až -11 °C, na severovýchodě ojediněle kolem -13 °C. Tam, kde se vytvoří nízká oblačnost, očekávají meteorologové minima okolo -4 °C. Odpolední maximální teploty budou nejčastěji kolem 0 °C, ale na severovýchodě území bude chladněji, kolem -4 °C.
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