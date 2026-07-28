Česko čekají od středy vedra nad 32 stupňů, nejprve v části země, pak na většině území

Teploty v Česku budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia. Zpočátku budou především na jihu Moravy a ve středních a severozápadních Čechách, ve čtvrtek a v pátek už na většině území ČR s výjimkou hor. S ohledem na očekávané počasí zůstává na jižní Moravě, Vysočině a v západních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, informoval v úterý Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Vedro bude v nadcházejících dnech podle meteorologů představovat silnou zátěž pro lidský organismus a může ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu. „Ve středu očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Ve čtvrtek a v pátek předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor,“ uvedli meteorologové.
Současně doplnili, že horko bude na některých místech přetrvávat i o víkendu. Předpověď budou ale v příštích dnech upřesňovat.
Tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června, zatím meteorologové ale nečekají. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku přes 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord - v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia.
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