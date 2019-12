Do Česka dorazí sníh. Na horách napadne až 40 centimetrů, hrozí závěje

Na horách na severu a severovýchodě Česka má v pátek a v sobotu vydatně sněžit. Ve vrcholových a severních návětrných partiích Krkonoš, Jeseníků, Králického Sněžníku a Beskyd může během těchto dvou dnů napadnout místy 20 až 30 centimetrů, ojediněle až 40 centimetrů sněhu, uvedli meteorologové na webu infomet.cz.

Vzhledem k tomu, že sněžení doprovodí čerstvý vítr, platí pro tyto horské oblasti od pátečního odpoledne do sobotní půlnoci výstraha před sněhovými jazyky a závějemi.

"Dnes začne na horách na severu a severovýchodě vydatně sněžit. Sněžení bude pokračovat i v sobotu. V sobotu večer a v noci na neděli bude v Krkonoších a Jeseníkách ustávat. V Beskydech může sněžit ještě v neděli dopoledne, ale už s menší intenzitou," uvedla meteoroložka Marie Odstrčilová.

Upozornila na to, že suchý prachový vítr, který napadne, bude zvedat vítr, a budou se tak tvořit sněhové jazyky, někde i závěje. Není podle ní vyloučeno to, že meteorologové prodlouží platnost výstrahy pro Beskydy až do nedělního poledne.

"Nasněží i v Alpách, stejně jako u nás tu může za dva dny napadnout v nejvyšších polohách 20 až 40 centimetrů sněhu," dodala Odstrčilová.

Teplé počasí posledních dnů zatím omezuje nabídku lyžování v tuzemských skiareálech. Provozovatelé proto čekají nejen na přírodní sníh, ale hlavně na mráz, který jim umožní vyrábět technický sníh a zasněžovat sjezdovky. Ochlazení s teplotami pod nulou přijde o víkendu, na přelomu roku se má ale začít znovu oteplovat.

