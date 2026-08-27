Česko čeká teplý závěr týdne, v pátek ale přijdou silné bouřky

Závěr týdne přinese nejprve letní vedra, v pátek ale také výraznou změnu počasí. Zatímco teploty mohou překročit tropickou třicítku, odpoledne začne v Čechách přibývat oblačnosti a dorazí bouřky, které přinesou déšť i nárazy větru, uvedl ve čtvrtek Český hydrometeorologický ústav.
Ve čtvrtek bude převážně polojasno a teploty se vyšplhají až k 29 stupňům. Ještě teplejší bude pátek, který bude podle meteorologů nejteplejším dnem týdne. Teploty mohou překročit tropickou třicítku, na jižní Moravě se očekává až 33 stupňů Celsia.
Páteční odpoledne ale přinese změnu počasí. Od západu začne v Čechách přibývat oblačnosti a postupně dorazí bouřky, které mohou doprovázet silné nárazy větru. Bouřková činnost následně přejde do deště.
Sobota bude citelně chladnější. Ráno ještě může na východě a severovýchodě doznívat déšť, během dne se však srážky objeví už jen místy, především v Čechách a na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, na jižní Moravě může být až 28 stupňů.
V neděli se počasí znovu zlepší. Převládat bude polojasná obloha a teploty opět porostou. Nejvyšší hodnoty dosáhnou kolem 28 stupňů, na jižní Moravě může teplota znovu vystoupat až ke 30 stupňům.
Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Vypadala jako jedna z mnoha, které na místě ležely. Pak ji ale vynesl na hladinu a opláchl. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Láhev zůstala uzavřená 162 let. Teď má pomoci zjistit, jak chutnalo pivo v době královny Viktorie.
ŽIVĚ Noční ruské útoky zabily dva lidi v Dněpropetrovské oblasti
Ruské útoky v noci na pátek zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená správa zase hlásila čtyři zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu.
Protiprávní a nepodložené, zastal se soud firmy Anthropic. Pentagon ji nazval rizikem
Technologická firma Anthropic uspěla u federálního soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Soud v Kalifornii toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly v pátek agentury Reuters a AFP.
Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy
Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.
Nenechte si ujít: Osud českého stíhače RAF či Pinkavovy fotografie s mementem mori
Akční fantasy přinášející nostalgii 80. let, filmový dokument Osamělý vlk o českém letci ve službách RAF Josefu Františkovi, ty nejlepší melodie z filmů o agentovi 007, které zazní v Poděbradech, antické drama o lidské oběti nebo výstava předního českého fotografa Ivana Pinkavy.