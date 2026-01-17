Česko čeká prudká změna počasí. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Během několika dní dorazí do Česka nová vlna studeného arktického vzduchu. To znamená jediné, návrat zimních mrazů. Ty by měly zasáhnout území republiky od začátku příštího týdne. Noční teploty se tak dostanou znovu až k minus 10 stupňům Celsia. Přes den naopak vysvitne slunce.
O víkendu se začíná postupně ochlazovat. Denní teploty se budou na většině míst republiky držet nad nulou, ty noční pak klesnou lehce pod bod mrazu. Během soboty bude na většině území zataženo až oblačno. Na neošetřených silnicích hrozí ledovka, varuje Český hydrometeorologický ústav.
Jasnější oblohy se podle meteorologů dočkáme v neděli. Ti očekávají polojasno až skoro jasno na většině území republiky s výjimkou Ostravska, kde může setrvat nízká oblačnost. Zejména na horách a na Českomoravské vrchovině pak bude foukat silný vítr.
V praxi to znamená, že i když bude denní teplota nad nulou, pocitově bude mnohem chladněji, a to až o pět stupňů Celsia. Pokud se chystáte do zimní přírody, je proto dobré nepodcenit teplé oblečení.
Zlom přijde v pondělí. Do Česka začne proudit studený vzduch, který přinese arktické teploty. Pondělní a úterní denní maxima budou kolem minus 1 stupně Celsia. V noci pak teploměry klesnou až na minus deset.
