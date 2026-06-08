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Domácí

Česko čeká na dlouho poslední teplý den. V úterý přijde velká změna

ČTK

V pondělí v Česku vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami až 28 stupňů Celsia, po kterém se v úterý ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně oteplí, denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / Shutterstock
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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V pondělí, kdy má svátek Medard, bude slunečný a teplý den, nejvyšší teploty budou mezi 23 a 28 stupni. Známá pranostika spojená s pondělkem předpovídá déšť na následujících 40 dní, pokud právě 8. června zaprší. Odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti.

„První srážky by měly ve spojitosti se studenou frontu doputovat od západu v noci na zítřek (úterý) a s přestávkami se budou na našem území vyskytovat minimálně do konce týdne. Medardovské počasí tak přece jen přijde,“ uvedli meteorologové na facebooku.

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V úterý a ve středu bude deštivo, v úterý se můžou na Moravě a ve Slezsku vyskytnout bouřky, při kterých ojediněle naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách mezi 17 a 22 stupni, na Moravě a ve Slezsku může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu už se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů.

Ve čtvrtek bude srážek ubývat, ale do konce týdne zůstane na obloze více oblačnosti. Denní teploty se v druhé polovině týdne budou pohybovat nejčastěji mezi 17 a 22 stupni.

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