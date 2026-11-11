Česko čeká mrazivý náraz. Mapa ukazuje, kde udeří nejsilněji

Počasí v Česku bude mít ještě ve čtvrtek milosrdnou tvář, od pátku už ale začne přituhovat. Na horách se objeví sníh a víkend už přinese pořádně mrazivá rána. Teploty mohou klesnout až k minus sedmi stupňům, přes den se přitom příliš neohřejeme. Vyplývá to ze středeční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek 12. listopadu bude převážně zataženo až oblačno, místy se objeví také mlhy. Na severu bude už od rána místy pršet nebo mrholit, odpoledne a zejména večer se srážky rozšíří i do dalších oblastí. Na severu Čech se ve vyšších polohách nad 900 metrů může objevit první slabší sněžení.
Přesto půjde o nejteplejší den týdne. Teploty vystoupají na sedm až 12 stupňů, na jihu Čech dokonce až na 14 stupňů. Na horách v tisíci metrech bude kolem pěti stupňů, na Šumavě až deset.
V pátek 13. listopadu už se počasí změní – a ne k lepšímu. Zpočátku bude zataženo a na většině Moravy a ve Slezsku bude pršet nebo se objeví přeháňky. V Čechách budou srážky místy. Ve vyšších polohách už půjde o sněžení – v Čechách nad 600 metrů, na Moravě a ve Slezsku zhruba od 800 metrů nad mořem.
Během dopoledne budou od severozápadu srážky postupně ustávat a oblačnosti začne ubývat. Na horách se ale ještě mohou objevit sněhové přeháňky. Teploty už se přes den dostanou jen na tři až osm stupňů. Ráno bude mezi pěti a jedním stupněm, na západě Čech může mrznout.
Víkend přinese mrazy
V sobotu 14. listopadu se obloha většinou vyjasní. Meteorologové očekávají polojasno až jasno, pouze na severu bude zpočátku více oblačnosti a na horách se mohou ojediněle objevit sněhové přeháňky.
Příjemné teploty ale nečekejte. Ráno klesnou na jeden stupeň až minus tři, přes den se vyšplhají jen na tři až osm stupňů. Na horách se může ještě objevit slabé sněžení.
V neděli 15. listopadu bude převážně jasno až polojasno. Ráno se ale místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, které mohou být i mrznoucí. Především na severozápadě Čech a na Českomoravské vrchovině se mohou udržet dokonce po většinu dne.
Noc na neděli bude zatím nejchladnější z celého týdne. Teploty klesnou na nulu až minus čtyři stupně, při jasné obloze a bezvětří mohou místy spadnout až k minus sedmi. Přes den se oteplí jen na tři až osm stupňů, v místech s déletrvající nízkou oblačností může zůstat kolem jednoho stupně.
Večer začne od západu opět přibývat oblačnosti. Výraznější návrat deště ale nedělní předpověď zatím neslibuje.
Na víkend se tak vyplatí trochu přitopit a při cestách ven nezapomenout na teplou bundu a pořádné oblečení.
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