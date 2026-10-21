Česko čeká další zvrat počasí. Mapa ukazuje, kde udeří déšť i sníh

Počasí v Česku chystá pořádný obrat. Zatímco většinu republiky čeká vydatný déšť, hory už vyhlížejí první sníh, který by se měl už brzy objevit na hřebenech. Teploty zamíří dolů a při cestě ven se vyplatí přibalit deštník i teplejší bundu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek 22. října bude zpočátku zataženo a hlavně na východě republiky bude pršet, místy i vydatněji. Nejvíce srážek očekávají meteorologové ve Slezsku a na severu a východě Moravy, více pršet může také ve východních Čechách.
Naopak na západě a jihozápadě Čech může spadnout jen pár kapek. „Konečně nás čeká déšť, od sucha ale výrazněji nepomůže,“ upozornil ČHMÚ na síti X.
Během dne se od západu začne obloha protrhávat a déšť bude postupně ustávat. Na severovýchodě Čech ale může pršet až do večera.
S ochlazením se na hřebenech Krkonoš, Jeseníků a Beskyd nad 1200 metrů může objevit i první sníh. Žádná velká nadílka se ale nechystá, napadnout má jen pár centimetrů a sníh rychle roztaje. Teploty vystoupají na osm až 13 stupňů.
V pátek 23. října se počasí na chvíli umoudří. Většinou bude polojasno, od západu ale začne oblačnosti znovu přibývat. Odpoledne a večer se místy objeví přeháňky, zejména v Čechách.
Ráno bude pořádně chladné. Teploty klesnou na pět až jeden stupeň a tam, kde se uklidní vítr a obloha se vyjasní, může být i slabě pod nulou. Přes den se oteplí na 11 až 15 stupňů.
O víkendu se ochladí
V sobotu 24. října bude převážně oblačno až zataženo. V Čechách se odpoledne může místy ukázat slunce, jinde se občas objeví přeháňky nebo déšť. Na horách nad tisíc metrů se může znovu objevit sněžení. Teploty se přes den dostanou jen na osm až 13 stupňů.
V neděli 25. října už se deštníky opět budou hodit. Od západu se zatáhne a déšť se postupně rozšíří na většinu republiky. Ráno se místy přidají mlhy a na horách v Čechách může déšť přecházet ve sněžení, zhruba od 1100 metrů nad mořem.
Ráno teploty klesnou na čtyři až nula stupňů, místy až k minus třem. Přes den bude většinou osm až 13 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku může být o něco příjemněji, až 15 stupňů.
Déšť sucho nevyřeší
Déšť sice po dlouhém čekání zasáhne většinu Česka, výraznější úlevu od sucha ale nepřinese. Meteorologové upozorňují, že problém přetrvá hlavně v Čechách a na jižní Moravě, kde má pršet méně. Nejvíce srážek naopak čeká Moravu a Slezsko.
Jak výrazně vody v krajině ubývá, ukazuje i Lipenská přehrada. Kvůli poklesu hladiny se v ní po zhruba 40 letech znovu objevilo takzvané Srdce Vltavy, typický meandr ve tvaru srdce nedaleko Horní Plané. Jeho obrysy jsou viditelné dokonce i na satelitních snímcích z oběžné dráhy.
Podle meteorologického ústavu se tento přírodní útvar podařilo zachytit družicí Sentinel už v březnu 2025, tehdy ale zůstával skrytý pod zamrzlou hladinou. Letos se naopak znovu vynořil kvůli výraznému úbytku vody v nádrži. „Tento symbol života můžeme opět spatřit právě kvůli výraznému suchu,“ upozornili meteorologové.
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