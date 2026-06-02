České jaro bylo letos nejsušší od roku 1961. Vědci vysvětlili proč

Letošní klimatologického jaro v ČR bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 milimetrů srážek, což bylo 57 procent normálu z let 1991 až 2020. Český hydrometeorologický úřad o tom v úterý informoval na facebooku.
Průměrná teplota za tři jarní měsíce přesáhla normál o 1,2 stupně Celsia, a s hodnotou 9,5 stupně se tak letošní jaro zařadilo na osmé až deváté místo v žebříčku nejteplejších od roku 1961, odkdy meteorologové počítají měsíční průměry.
Podle dat meteorologů se jarní období v Česku otepluje v průměru asi 0,3 stupně za deset let, takže 12 nejteplejších jar zaznamenali po roce 2000.
Z pohledu srážek se na situaci negativně podepsala zima, která byla rovněž teplotně nadprůměrná a srážkově podprůměrná. Během ní se akumulovalo do jarního období mnohem méně zásob vody ve sněhu, než je obvyklé, a tak už na počátku jara se začalo vyskytovat sucho jak v povrchové vrstvě půdy, tak v podzemních a později i v povrchových vodách, uvedli meteorologové.
