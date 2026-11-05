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Počasí

Česko sevřou mrazivá rána. I tak se na takový víkend budete těšit

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Česko čeká několik dní s převážně klidným počasím, v následujících dnech se ale bude probouzet do mrazivých rán. Experti na počasí z Českého hydrometeorologického ústavu předpovídají, že v noci budou teploty klesat pod nulu, přes den se ale mohou vyšplhat skoro k deseti stupňům. Víkend by měl být celkem slunečný.

Denní maxima na sobotu 7. lisotpadu.
Denní maxima na sobotu 7. lisotpadu.Foto: ČHMÚ
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V noci na pátek 6. listopadu se místy vytvoří mlhy, často mrznoucí, případně nízká oblačnost. Teploty klesnou na jeden až minus tři stupně, při bezvětří může být až minus šest stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem minus jednoho stupně.

Pátek 6. listopadu přinese převážně slunečné počasí. Meteorologové očekávají jasno až skoro jasno, místy však zejména na jihozápadě Čech přetrvají mlhy nebo nízká oblačnost. Ráno mohou být mrznoucí. Během dne začne od východu a severovýchodu přibývat nízká oblačnost.

Předpověď teplot na pátek 6. listopadu odpoledne v 16:00.
Předpověď teplot na pátek 6. listopadu odpoledne v 16:00.Foto: ČHMÚ

V noci na sobotu teploty klesnou na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle až na minus pět stupňů. Přes den vystoupají na šest až deset stupňů. Tam, kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost, však může být jen kolem čtyř stupňů.

O víkendu se počasí příliš nezmění. Nad střední Evropou se bude udržovat mohutná tlaková výše, která se přesune z jižní Skandinávie dále nad jihovýchodní Evropu. Díky ní bude převládat jasno až polojasno, místy ale budou počasí komplikovat mlhy a nízká oblačnost, uvádí meteorologové.

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Ta se může zejména v západní polovině Čech udržet podstatně déle než jinde. Podle meteorologů tam není vyloučeno, že některá místa zůstanou pod nízkou oblačností po většinu dne, případně dokonce po celý den. K jejímu delšímu setrvání přispívají také kratší dny a inverzní charakter počasí.

V sobotu 7. listopadu bude na většině území jasno až polojasno. Výjimkou bude především západní polovina Čech, kde se místy objeví nízká oblačnost nebo mlhy. Na některých místech se mohou udržet až do večera. V noci a ráno budou mlhy většinou mrznoucí.

Předpověď teplot na sobotu 7. listopadu odpoledne v 16:00.
Předpověď teplot na sobotu 7. listopadu odpoledne v 16:00.Foto: ČHMÚ

Noční teploty klesnou na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle až k minus šesti. Přes den se oteplí na pět až devět stupňů. V místech s nízkou oblačností nebo mlhou, zejména v západních Čechách, zůstane teplota kolem čtyř stupňů.

V neděli 8. listopadu bude pokračovat podobný ráz počasí. Meteorologové předpokládají jasno až polojasno, v Čechách se však místy udrží zatažená obloha s nízkou oblačností. Ráno a v noci se budou tvořit mlhy, většinou mrznoucí. V západní polovině Čech mohou opět přetrvat po celý den.

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Předpověď teplot na neděli 8. listopadu odpoledne.
Předpověď teplot na neděli 8. listopadu odpoledne.Foto: ČHMÚ
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