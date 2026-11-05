Česko sevřou mrazivá rána. I tak se na takový víkend budete těšit

Česko čeká několik dní s převážně klidným počasím, v následujících dnech se ale bude probouzet do mrazivých rán. Experti na počasí z Českého hydrometeorologického ústavu předpovídají, že v noci budou teploty klesat pod nulu, přes den se ale mohou vyšplhat skoro k deseti stupňům. Víkend by měl být celkem slunečný.
V noci na pátek 6. listopadu se místy vytvoří mlhy, často mrznoucí, případně nízká oblačnost. Teploty klesnou na jeden až minus tři stupně, při bezvětří může být až minus šest stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem minus jednoho stupně.
Pátek 6. listopadu přinese převážně slunečné počasí. Meteorologové očekávají jasno až skoro jasno, místy však zejména na jihozápadě Čech přetrvají mlhy nebo nízká oblačnost. Ráno mohou být mrznoucí. Během dne začne od východu a severovýchodu přibývat nízká oblačnost.
V noci na sobotu teploty klesnou na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle až na minus pět stupňů. Přes den vystoupají na šest až deset stupňů. Tam, kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost, však může být jen kolem čtyř stupňů.
O víkendu se počasí příliš nezmění. Nad střední Evropou se bude udržovat mohutná tlaková výše, která se přesune z jižní Skandinávie dále nad jihovýchodní Evropu. Díky ní bude převládat jasno až polojasno, místy ale budou počasí komplikovat mlhy a nízká oblačnost, uvádí meteorologové.
Ta se může zejména v západní polovině Čech udržet podstatně déle než jinde. Podle meteorologů tam není vyloučeno, že některá místa zůstanou pod nízkou oblačností po většinu dne, případně dokonce po celý den. K jejímu delšímu setrvání přispívají také kratší dny a inverzní charakter počasí.
V sobotu 7. listopadu bude na většině území jasno až polojasno. Výjimkou bude především západní polovina Čech, kde se místy objeví nízká oblačnost nebo mlhy. Na některých místech se mohou udržet až do večera. V noci a ráno budou mlhy většinou mrznoucí.
Noční teploty klesnou na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle až k minus šesti. Přes den se oteplí na pět až devět stupňů. V místech s nízkou oblačností nebo mlhou, zejména v západních Čechách, zůstane teplota kolem čtyř stupňů.
V neděli 8. listopadu bude pokračovat podobný ráz počasí. Meteorologové předpokládají jasno až polojasno, v Čechách se však místy udrží zatažená obloha s nízkou oblačností. Ráno a v noci se budou tvořit mlhy, většinou mrznoucí. V západní polovině Čech mohou opět přetrvat po celý den.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Z nouzového plánu se stal vražedný boj. Nový sport měl přitom připomínat srážení kachen
Prostě chtěli jen nějak přežít zimu, ale zrodil se tím fenomén, který baví fanoušky už ve třetím století za sebou. Řeč je o basketbalu. Jeho otec Kanaďan James Naismith se narodil přesně před 165 lety, přesto příběh o tom, jak svět objevil košíkovou, žije dodnes.
Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí
Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.
Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla
Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.