Bouřky způsobily výpadky elektřiny hlavně ve východních a středních Čechách

Bouřky v Česku ve dvou vlnách způsobily výpadky elektřiny. V noci na středu bylo na východě Čech bez proudu až 10 500 domácností, ve středu ráno hlavně ve středních Čechách nemělo dodávky téměř 10 tisíc odběrných míst. Poruchy na východě Čech už byly ráno téměř odstraněné. Řekla to mluvčí energetické společnosti ČEZ Soňa Holingerová.
Noční bouřky způsobily výpadky zejména v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a také na Vysočině. Kolem 01:00 bylo bez proudu 10 500 domácností zejména na Pardubicku, Chrudimsku a Rychnovsku, ze 13 poruch na vedení vysokého napětí jich bylo sedm v Pardubickém kraji. Energetici výpadky postupně odstraňovali, kolem 02:00 na východě Čech elektřinu nemělo zhruba 4500 míst a k 09:00 pak stovky.
Nové výpadky ale způsobily ranní bouřky. Z 9800 odběrných míst bez proudu k 09:00 bylo zhruba 7500 ve Středočeském kraji a tisícovka v Libereckém kraji. „Jsme v terénu, pracujeme na obnovení dodávek,“ řekla Holingerová. Předpokládá, že všechna odběrná místa budou zpátky připojená během středy.
Horší než v noci na středu byla podle mluvčí ČEZ situace během minulého víkendu, kdy noční bouřky připravily o dodávky elektřiny v jednu chvíli až 30 tisíc domácností. Nejvíce lidí tehdy bylo bez proudu ve středních Čechách, dodávky se ale podle Holingerové většinou dařilo obnovovat během noci.
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