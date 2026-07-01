Přeskočit na obsah
Benative
1. 7. Jaroslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Bouřky způsobily výpadky elektřiny hlavně ve východních a středních Čechách

ČTK

Bouřky v Česku ve dvou vlnách způsobily výpadky elektřiny. V noci na středu bylo na východě Čech bez proudu až 10 500 domácností, ve středu ráno hlavně ve středních Čechách nemělo dodávky téměř 10 tisíc odběrných míst. Poruchy na východě Čech už byly ráno téměř odstraněné. Řekla to mluvčí energetické společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

Bouřka ilustrační blesk
Horší než v noci na středu byla podle mluvčí ČEZ situace během minulého víkendu, kdy noční bouřky připravily o dodávky elektřiny v jednu chvíli až 30 tisíc domácností. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock – Shutterstock.com
Reklama

Noční bouřky způsobily výpadky zejména v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a také na Vysočině. Kolem 01:00 bylo bez proudu 10 500 domácností zejména na Pardubicku, Chrudimsku a Rychnovsku, ze 13 poruch na vedení vysokého napětí jich bylo sedm v Pardubickém kraji. Energetici výpadky postupně odstraňovali, kolem 02:00 na východě Čech elektřinu nemělo zhruba 4500 míst a k 09:00 pak stovky.

Nové výpadky ale způsobily ranní bouřky. Z 9800 odběrných míst bez proudu k 09:00 bylo zhruba 7500 ve Středočeském kraji a tisícovka v Libereckém kraji. „Jsme v terénu, pracujeme na obnovení dodávek,“ řekla Holingerová. Předpokládá, že všechna odběrná místa budou zpátky připojená během středy.

Související

Horší než v noci na středu byla podle mluvčí ČEZ situace během minulého víkendu, kdy noční bouřky připravily o dodávky elektřiny v jednu chvíli až 30 tisíc domácností. Nejvíce lidí tehdy bylo bez proudu ve středních Čechách, dodávky se ale podle Holingerové většinou dařilo obnovovat během noci.

Mohlo by vás také zajímat: Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem v národním parku České Švýcarsko. Na místě zasahovaly stovky hasičů a devět vrtulníků.

Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem v národním parku České Švýcarsko. Na místě zasahovaly stovky hasičů a devět vrtulníků. | Video: Hasičský záchranný sbor České republiky
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Filmový producent Jaroslav Bouček. Jeho filmy v čele s produkční společností BUC-FILM posbíraly více než dvacet Českých lvů.
Filmový producent Jaroslav Bouček. Jeho filmy v čele s produkční společností BUC-FILM posbíraly více než dvacet Českých lvů.
Filmový producent Jaroslav Bouček. Jeho filmy v čele s produkční společností BUC-FILM posbíraly více než dvacet Českých lvů.

Češi ještě mají šanci získat pár Oscarů, říká producent Bouček. Vary ho letos ocení

Do Producentské síně slávy na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech vstoupí Jaroslav Bouček, který je podepsaný pod díly jako Je třeba zabít Sekala, Amerika nebo Odcházení. Po Jiřím Ježkovi, Jaromíru Kallistovi, Jarmile Polákové a Janu Bílkovi jde o pátého zástupce producentské filmové profese, jenž převezme toto ocenění udělované každoročně Asociací producentů v audiovizi (APA).

Jeden výstřel z laseru DragonFire vyjde na pouhých 13 dolarů (zhruba 300 korun). Dokud má loď palivo pro generátory na výrobu elektřiny, munice jí nikdy nedojde.
Jeden výstřel z laseru DragonFire vyjde na pouhých 13 dolarů (zhruba 300 korun). Dokud má loď palivo pro generátory na výrobu elektřiny, munice jí nikdy nedojde.
Jeden výstřel z laseru DragonFire vyjde na pouhých 13 dolarů (zhruba 300 korun). Dokud má loď palivo pro generátory na výrobu elektřiny, munice jí nikdy nedojde.

Efektivní Britové: Střelou za tři stovky umí zničit nepřátelské drony

Sestřelit nepřátelský dron za cenu jednoho oběda? Sci-fi realita se stává skutečností. Britské válečné lodě jako první v NATO dostanou do výzbroje revoluční laser zvaný DragonFire. Války na Ukrajině i v Rudém moři totiž ukázaly, že pálit po levných dronech raketami za miliony je finanční sebevražda. Nový britský „Dračí oheň“ to zvládne za pár stovek a munice mu nedojde, dokud lodi běží motory.

Lindsay Lohan and Bader Shammas attend the GucciCore GUCCI Resort Cruise 2027 Collection Runway Show in NYC - 16 May 2026
Lindsay Lohan and Bader Shammas attend the GucciCore GUCCI Resort Cruise 2027 Collection Runway Show in NYC - 16 May 2026
Lindsay Lohan and Bader Shammas attend the GucciCore GUCCI Resort Cruise 2027 Collection Runway Show in NYC - 16 May 2026

Hrála se Streepovou, zápasila s drogami, fotila pro Playboy. Lohanová slaví 40 let

Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004. Pokouší se také zpívat a uplatnila se i ve světě modelingu. Nejvíc na sebe ale upozorňovala opakovanými opletačkami s justicí kvůli alkoholu, drogám nebo nebezpečnému řízení automobilů.

FILE PHOTO: Iranian President Masoud Pezeshkian speaks during a meeting in Tehran
FILE PHOTO: Iranian President Masoud Pezeshkian speaks during a meeting in Tehran
FILE PHOTO: Iranian President Masoud Pezeshkian speaks during a meeting in Tehran

ŽIVĚ Írán se nesetká s vyslanci USA v Dauhá, Katar bude pokračovat v roli prostředníka

Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí. Podle Reuters současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama