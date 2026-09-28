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Počasí

Babí léto v Česku pokračuje, teploty vystoupají až k 25 stupňům

ČTK
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Česko čeká další týden slunečného a mimořádně teplého počasí. Teploty mohou vystoupat až k letním 25 stupňům a déšť meteorologové neočekávají. Babí léto podle pondělní předpovědi vydrží minimálně do příštího víkendu, ochlazení přijde jen pozvolna.

30 vteřin: Počasí se otočilo vzhůru nohama. Experti vysvětlují nejteplejší babí léto v historii
Babí léto nekončí. V Česku můžeme očekávat teploty až 25 stupňů celsia. Foto: Aktuálně.cz
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Nejteplejším dnem týdne bude podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý, kdy maxima vystoupají k 25 stupňům Celsia. Podobné hodnoty ale mohou teploměry ukázat už dnes odpoledne a výrazně chladněji nebude ani v dalších dnech.

Slunečné počasí místy naruší pouze čerstvý vítr, především na Českomoravské vrchovině a v severních Čechách. Meteorologové zároveň očekávají jen výjimečné ranní mlhy, protože přízemní vrstva vzduchu postupně vysychá.

Mírné ochlazení dorazí až o víkendu, dramatickou změnu ale ČHMÚ nečeká. Přibýt může oblačnost, počasí však zůstane převážně stabilní a bez výraznějších srážek.

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Suchý charakter počasí by měl podle současné předpovědi pokračovat také na začátku druhého říjnového týdne.

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