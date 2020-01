Piráti s Bartošem v čele jsou pořád ještě mladí a odlišní, ale "huliče" už odmítají

Víkendové celostátní fórum Pirátů v Ostravě je kromě jiného možností pozorovat, jak tuto kdysi zcela nováčkovskou stranu mění či nemění pobyt v nejvyšší politice. Ukazuje se, že Piráti si pod vedením staronového předsedy Ivana Bartoše stále udržují punc mladé a nadšené partaje, která dělá věci po svém, ale zároveň cítí, že se musí rychle měnit.

Příznivce Pirátů Jana Hrubého nebylo možné na minulých setkáních Pirátské strany přehlédnout. S velkým plyšovým papouškem na rameni a dětskou bambitkou za pasem vždy přitahoval fotografy a přitom se netajil tím, že si čas od času musí odskočit ven zakouřit "marjánku". Ovšem když se chtěl dostat na jednání Pirátů, měl smůlu, organizátoři jej dovnitř nepustili.

"Někteří naši příznivci bohužel narušovali v minulosti průběh jednání, tak jsme se rozhodli, že jim při registraci nepotvrdíme účast. Což byl i tento případ. Dali jsme mu dopředu vědět, aby sem nevážil cestu," vysvětloval Aktuálně.cz předseda Ivan Bartoš, zatímco Hrubý byl přesvědčený, že jemu blízká strana se od něj odtahuje, aby jí nekazil image.

"Oni se mě chtějí zbavit. Nechtějí už vidět toho pána s marihuanou, už se jim to nehodí do krámu. Ty ‚huliče‘ už mají, ti už nás volí, tak teď chtějí stáhnout i jiné voliče," tvrdil Hrubý. Celou situaci ohledně jeho přítomnosti na "sjezdu" je možné brát s úsměvem, protože tak ji řešili i všichni aktéři, zároveň je ale možné na tomto malém příkladu ukázat posun, kterým prochází Pirátská strana.

Jednoduše řečeno, předseda Bartoš a další vysoce postavení straníci v parlamentu touží po tom, aby se strana definitivně zbavila své dřívější nálepky tak trochu "podivínů", které mimo jiné spojovala slabost pro kouření trávy. Byť životopis některých Pirátů ukazuje, že ve skutečnosti měli k něčemu takovému hodně daleko a například sám Bartoš šest let nepije žádné alkoholické nápoje, tuto nálepku u části veřejnosti Piráti stále mají.

Na víkendovém fóru Pirátů v Ostravě bylo v kuloárech cítit, jak moc chtějí získat další skupiny voličů, které však musí hledat mimo své tradiční příznivce. A nejen voliče, také mnoho nových členů. Na fóru dokonce zaznělo přání, aby Pirátů bylo desetkrát více. "Jsme nosiči vody, kteří nosí vodu do druhého patra v kýblech. To by nás v krátkém horizontu mohlo uštvat a mohly by nám dojít síly nebo samotní nosiči," postěžoval si Bartoš na velké zatížení malého počtu členů.

A na fóru zavelel k volebnímu útoku s cílem dostat stranu v letošních krajských volbách do vedení co nejvíce krajů a po sněmovních volbách v roce 2021 do samotné vlády. K tomu Piráti potřebují další velkou várku voličů, kterou už budou muset hledat jinde než jen mezi svými tradičními stoupenci.

Romové jsou na čelných místech kandidátky

Zároveň Piráti zůstávají v mnohém sví a od jiných politických stran se nadále liší. Vždyť například do Ostravy přijeli na fórum i lidé, kteří nejsou členy Pirátů. Stačilo, aby se dopředu zaregistrovali, a mohli se pohybovat v centru dění - to u jiných stran opravdu nejde.

Stejně tak jako jediná politická strana volí předsedu i další členy vedení přes počítač a na dálku, takže volili i členové strany, kteří vůbec neseděli v Ostravě na fóru. Celé jednání mohli sledovat živě na Facebooku a na dálku posílat své dotazy.

Kandidáti na předsedu i místopředsedy pak hned po svých projevech usedli na židličky a odpovídali na řadu dotazů. Takové "grilování", ve kterém občas zazní dotazy skutečně na tělo, na jiných sjezdech zažít nelze. "Vůbec jste se ve svých projevech nezmínili o Evropě," vyčetl například kandidátům na předsedu europoslanec za Piráty Marcel Kolaja.

Už tradiční je uvolněná atmosféra, která na setkání Pirátů vládne. Na rozdíl od sjezdů jiných stran tady není vidět zdaleka tolik účastníků v oblecích, byť jejich počet rok od roku narůstá. Stejně tak už tradičně jsou vidět maminky s malými dětmi, které se nijak neostýchají kojit na veřejnosti, a samozřejmostí je koutek na hlídání dětí. Do toho všeho zapadá zcela neformální chování předsedy Ivana Bartoše, který je neustále vidět mezi delegáty i novináři a nikdy neodmítne odpovědět na jakýkoliv dotaz.

Do této atmosféry zapadala i vystoupení některých kandidátů, kteří přitáhli pozornost k vážným politickým tématům určitým zlehčením. Okamžitě tak například zaujal šéf Pirátů v Královéhradeckém kraji Pavel Bulíček, který přišel na pódium v hasičském oblečení s malým hasičským přístrojem v ruce. "Jsem dobrovolný hasič," uvedl své vystoupení, ve kterém se prezentoval jako lídr kandidátky v tomto kraji do podzimních voleb.

Spousta věcí ohledně fóra stojí na dobrovolnících, Piráti se snaží ušetřit každou korunu, takže to, co mohou udělat vlastními silami, dělají sami. "Celé fórum je organizované dobrovolnicky. Byly to stovky brigádnických hodin, do kterých se zapojili nejen členové, ale také příznivci nebo poslanci. Jsem pyšná na to, co dokážeme bez profesionálních agentur," říkala šéfka organizačního týmu Zuzana Klusová, která vede kandidátku Pirátů do krajských voleb na severní Moravě.

Piráti se ale liší i ve věcech, které jsou pro politické dění zásadní a svým způsobem novátorské. Jako první politická strana ve sněmovně nominovali na lídra své krajské kandidátky Roma, konkrétně Karla Kariku, který povede kandidátku v Ústeckém kraji. A další Rom, Cyril Koky, je kandidátem na senátora v kolínském obvodu. "Na rozdíl od jiných politických subjektů jsou vám nakloněna nebesa, protože vám teď do plachet fouká silný vítr," přál Koky Pirátům za velkého potlesku přítomných s tím, že by se věnoval v Senátu například tématu sociálně vyloučených lokalit.

Předseda Bartoš později ujišťoval, že Romy si rozhodně nevybírají na kandidátku nějak účelově. "Nikdy jsme neměli blok kolem toho, kdo může a nemůže být na naší kandidátce. Máme mezi Romy řadu členů, spolupracujeme i s romskými organizacemi. Pro nás je důležité, že i naši romští kandidáti řeší řadu témat, zdaleka nejen ta romská," podotkl.

Legalizujme konopí, přinese to peníze, navrhuje Ferjenčík

Volby do vedení krajských měst a do Senátu letos na podzim stejně jako volby do sněmovny v příštím roce ukážou, jak na "netradiční" pirátskou politiku zareagují voliči. Zejména ti noví si budou muset zvykat na to, že Piráti se možná v něčem mění, ale v mnohém zůstávají sví. Patrné to bylo třeba ve chvíli, kdy kandidát na předsedu Mikuláš Ferjenčík mluvil o tom, kde by získal chybějící peníze do státního rozpočtu. Podle něj by přineslo hodně peněz, kdyby byla legalizována marihuana.

Když se ho on-line deník Aktuálně.cz ptal, jestli by něco takového skutečně přineslo významnou částku peněz, tvrdil, že ano. "Rozhodně by tato legalizace přinesla miliardy. A současně by ušetřila miliardy ve vězeňství. Zdanění konopí by bylo ale samozřejmě jen jeden z řady způsobů, jak získat do rozpočtu více peněz," uvedl Ferjenčík, jehož návrh ale zazněl na fóru spíše okrajově.

Navíc v některých případech se Piráti sami mezi sebou dostávají do sporu, například když prosazují transparentnost, což je bod, s kterým do politiky v roce 2009 jako úplní nováčci přicházeli. Když zmiňovaný europoslanec Kolaja na fóru vysvětloval, proč nemůže zveřejnit platy sedmnácti asistentů pirátských europoslanců, řada pirátů se na něj rozzlobila.

"Jestli to nebudete zveřejňovat, tak založím členský podnět, abyste to pochopili i vy," obořil se s výhrůžkou v hlase na Kolaju předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek, jehož styl vystupování se pro změnu nelíbil druhé části pirátů. Však měl také Michálek v minulosti kvůli svému "neurvalému" chování problémy, takže se nakonec rozhodl ani neobhajovat post místopředsedy strany.

“Jestli to nebudete zveřejňovat, tak založím členský podnět, abyste to pochopili,” rozčiluje se na pirátském “sjezdu” Jakub Michálek na vlastní europoslance za to, že nezveřejňují platy svých asistentů. A europoslanec M. Kolaja vysvětluje, že to zákony neumožňují. Tady je ukázka pic.twitter.com/Bjru3YVuuf — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 11, 2020

"Já ti moc děkuju, Jakube, za prosazování svého názoru, nicméně my jsme jasně říkali, že toto není legální," odpovídal mu Kolaja. A vysvětloval, že je velký příznivec pirátské otevřenosti, ale v tomto případě záleží jen a jen na asistentech, jestli budou chtít své platy zveřejnit. "Musí to zveřejnit… Zeptejte se jich… Dejte jim to do smlouvy…" ozývalo se z jednacího sálu. "My je k tomu ale nemůžeme donutit. A oni sami to udělat nechtějí," reagoval Michálek.

Jak je z toho patrné, Piráti si i mezi sebou budou muset ještě mnoho věcí vydiskutovat. Každopádně z celostátního fóra budou odjíždět jako členové strany, která se pohybuje podle průzkumů veřejného mínění hned na druhém a třetím místě společně s ODS, ovšem daleko za nejpopulárnějším hnutím ANO. Krajské volby na podzim ukážou, jaká je reálná síla party nadšenců, kteří přiznávají, že jsou sami překvapeni, jak daleko to zatím v politice dotáhli.

Když se on-line deník Aktuálně.cz bavil na víkendovém fóru o proměnách strany s předsedou Bartošem, ten se zmínil ještě o jedné věci - věku Pirátů. "Berte to tak, že je nám o deset let víc oproti době, kdy jsme stranu zakládali. Většina z nás má už děti a rodiny, zároveň do strany přicházejí mladší Piráti s novým elánem a třeba i jiným pohledem, než máme my starší. To všechno se samozřejmě projevuje na současné podobě naší strany," konstatuje Ivan Bartoš.