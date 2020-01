Riskujte, buďte odvážní, překvapil Pithart lidovce a nevyloučil boj o Hrad

Sobotní sjezd lidovců potvrdil, jaké výjimečné postavení u nich má expředseda Senátu Petr Pithart. Přijel mezi ně po těžké operaci páteře. Přestože byl na sjezdu jen jako host, nasadil lidovcům"brouka do hlavy" svým projevem, ve kterém je vyzval k předvolební spolupráci s dalšími stranami. Navíc je možné, že by mohl být jejich kandidátem na prezidenta, což v rozhovoru pro Aktuálně.cz nevyloučil.

Nikdo délku toho potlesku neměřil, ale určitě trval několik minut. Stačilo, když na začátku sobotního sjezdu KDU-ČSL moderátor zmínil přítomnost bývalého předsedy Petra Pitharta a následoval dlouhý potlesk. Velmi dlouhý. Určitě dvě, tři, čtyři minuty. Potlesk dál sílil, a když někteří delegáti povstali, přidali se k nim další a potlesk tak ještě zesílil.

Vřelost tohoto přivítání, které nebylo nijak formální či nucené, dobře vystihuje sílu postavení, jakou u lidovců Petr Pithart má. Tentokrát ovšem stála přítomnost Pitharta za pozornost ještě z jiného důvodu. Na sjezdu vystoupil s proslovem, který patřil k těm nejvíce sledovaným a i probíraným, a podle hlasů ze zákulisí ovlivnil i následnou volbu nového předsedy KDU-ČSL.

Že se chystá vstoupit do vášnivých debat o tom, zda vůbec, a případně jak moc by měli lidovci spolupracovat s ODS, STAN a TOP 09, prozradil Aktuálně.cz ještě před poloprázdným sálem po příchodu na sjezd.

"Jasně řeknu, kdo by měl KDU-ČSL vést. A kdybych měl hlas, jakože ho nemám, pro koho bych hlasoval. Řeknu to docela jasně. A oni se pak předvedou," avizoval Pithart a přitom vysvětloval, že se musí změnit současný volební zákon, kdy strany, které dostanou nejvíce hlasů ve volbách, jsou zvýhodněny oproti těm s menším počtem hlasů. Na jedno křeslo poslance potřebují výrazně víc voličů než úspěšnější strany.

"Něco takového se děje podle hrubě nerovného práva. A za této situace teď slyším, že pokud se tento volební systém nezmění, nemá smysl uvažovat o žádném sjednocování opozice. Ono je to ale obráceně! Ono se to nezmění, pokud tam zůstane tato garnitura. Nikdy se nezmění! Proto je třeba, aby KDU - ČSL uspěla ve volbách tak, že tuto garnituru nahradí," vysvětloval Aktuálně.cz před začátkem sjezdu.

"Aby KDU-ČSL mohla změnit tento nespravedlivý volební systém, tak musí být silnější s někým. Nebo s některými. A to skoro za každou cenu. Kdo ale bude mít odvahu riskovat? Protože to může vyjít, ale také nemusí. Můžeme získat mandáty, ale můžeme je i ztratit. Můžeme je přeskákat, ale může nás někdo jiný přeskákat," pokračoval s tím, že předsedou lidovců by měl být zvolený ten, kdo "si uvědomuje historičnost této chvíle a kdo má empatii a schopnost jednat s představiteli jiných stran".

Nepřišel jsem si pro potlesk

Když následně přišel k mikrofonu, a to hned jak druhý řečník celého sjezdu po projevu končícího předsedy Marka Výborného, svou představu ještě více rozvinul. Netušil přitom, jak lidovci jeho slova přijmou, což bylo patrné i z jeho první poznámky. Když totiž moderátorka po uvítacím aplausu pro Pitharta delegátům řekla, že mu budou moci zatleskat ještě po projevu, Pithart poznamenal, že si tím není moc jistý. "Já jsem si sem nepřišel pro potlesk, ale pro to, abych vám řekl, co si myslím," prohlásil do ztichlého sálu.

Toto ticho pokračovalo, protože Pithart nejdříve líčil, jak asi před patnácti či dvaceti lety seděl s nejmenovaným členem nejužšího vedení KDU-ČSL, který nějakému lidoveckému politikovi z venkova zdůrazňoval: Copak vám to pořád neopakuji? To nejdůležitější je získat pro naše lidi co nejvíce placených míst."

Ukázka z velmi zajímavého projevu Petra Pitharta, který vybízel KDU-ČSL k odvaze, risku a snaze jít do voleb v koalici a zvýšit tak šance na vítězství. Protože podle PP voliči jdou více volit, když ví, že jdou volit případné vítěze. Více na @Aktualnecz pic.twitter.com/GQARy67LAs — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 25, 2020

Pithart si touto vzpomínkou pomohl k tomu, aby na lidovce naléhal, že přinejmenším v současnosti není nejdůležitější získat placená místa, ale o, že se musí spojit s některými dalšími stranami, výrazně uspět ve volbách změnit volební systém.

"Dnes je nejdůležitější nastolit rovnost hlasů všech voličů. K tomu je nezbytné s dalšími opozičními stranami porazit ve volbách politickou divizi firmy trestně stíhaného podnikatele v těžkém konfliktu zájmů," řekl doslova a uslyšel potlesk. "Je potřeba už před volbami spojit síly," vyzýval Pitkart a jako příklad uvedl Slovensko, kde se v minulosti hned osm stran spojilo, aby porazili tehdejšího premiéra s naprosto výsadním postavením Vladimíra Mečiara.

"Apeluji na odvahu k oběti, na odvahu riskovat. Samozřejmě rozumně riskovat. Taková odvaha ve prospěch obecného dobra je totiž přesvědčivější než sebelepší program a nejchytřejší marketing," pokračoval Pithart v apelu a nakonec i řekl, koho by volil jako předsedu. "Volil bych toho, kdo dokáže rozumně riskovat, kdo má v sobě více věrohodné velkorysosti, kdo vždycky odolá populistickým návrhům a nevraživosti s možnými spojenci," popisoval a úpně v závěru delegátům vysvětloval, že lidi jdou víc volit, když ví, že mají šanci dát hlas vítězi. "Voličů, kteří jdou volit vítěze, přijde víc, než je součet všech věrných demokratickým stranám. Voliči čekají, že jim dáme reálnou možnost volit vítěze," ukončil projev a opět slyšel dlouhý potlesk.

Slova Petra Pitharta nepochybně na lidovce zapůsobila. Nejen, že o nich v přestávkách debatovali, ale on-line deník Aktuálně.cz mluvil s některými delegáty, kteří byli připraveni volit kandidáta na předsedu Mariana Jurečku. "Ale teď si nejsem jistý. Možná na těch slovech Pitharta o předvolební spolupráci s jinými stranami něco je," přiznal jeden z delegátů, který stál v řadě před volební plentou.

On i další totiž pochopili slova Pitharta tak, že spíše doporučoval volbu Jurečkova soupeře Jana Bartošek. Jurečka ani Bartošek sice shodně nevyloučili předvolební spolupráci s delšími opozičními stranami, ale Jurečka jasně říkal, že je k tomu značně skeptický po špatných zkušenost se sbližováním se Starosty a nezávislými.

Jsem po operaci páteře, ale hlavu mám dobrou

V souvislosti s Pithartem se v kuloárech mluvilo ještě o jednom tématu - příštích prezidentských volbách. Lidovci, stejně jako další strany, zatím oficiálně nikoho nejmenovali, přesto různá jména padají. Nejčastěji je slyšet jméno senátora Pavla Fischera, který už při minulých volbách získal mnoho křesťansky orientovaných voličů.

Některým lidovcům, například z řad senátorů ale vadí, že se k jejich straně příliš nehlásí. "Nabízeli jsme mu místo v našem klubu, on nám dokonce slíbil, e vstoupí k nám. Ale nakonec to neudělal," postěžoval si Aktuálně.cz jeden z lidoveckých senátorů. Lidovci přitom bojovali v Senátu o to mít nejsilnější klub, aby mohli mimo jiné získat křeslo předsedy.

Nejen proto je řadě lidovců bližší Petr Pithart, kterého jako možného prezidentského kandidáta zmínil před několika dny samotný nový předseda Marian Jurečka. Když se Pitharta zeptal on-line deník Aktuálně.cz na tuto kandidaturu, byl slovy Jurečky překvapený.

"On to řekl? Opravdu?" zeptal se nejdříve Pithart. Já si myslím, že jsem už ze hry. Já tam nechci dělat druhého "kulhavce"," byla první jeho reakce v narážce na současného prezidenta Miloše Zemana, který chodí s pomocí hůlky. Podobnou hůlku má také Pithart, který nedávno absolvoval těžkou operaci páteře, po níž musel téměř nehybně ležet tři měsíce na lůžku.

Na opakovaný dotaz, zda by případně do boje Hrad nešel, něco takového nevyloučil. "Zatím ne. Zatím. Já jsem po operaci, tak ono se to může ještě zlepšovat. Může to trvat měsíce, a možná budu skákat přes kaluže. Byla to těžká operace páteře. Ale hlavu mám dobrou," odpověděl.

Jurečka ale nadále považuje Pitharta za jednoho z možných prezidentských kandidátů, což potvrdil Aktuálně.cz i po skončení lidoveckého sjezdu v sobotu večer. "Bude záležet, jak na tom bude Petr Pithart se svým zdravím. On mi je ale nejbližší možný kandidát z hlediska zkušeností i toho, jaké zastává názory. Myslím, že by úřad prezidenta vykonával velmi dobře," řekl Jurečka, který podle svých slov chce, aby KDU-ČSL byla schopná vyprofilovat a postavit svého vlastního kandidáta na prezidenta. "Určitě máme v řadách KDU - ČSL možné výborné kandidáty. Ať pana Pitharta, tak některé další," dodal, ale nechtěl žádné další jméno vyslovit.