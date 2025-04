Papež František nastavil zrcadlo Evropě zahleděné do sebe, míní pražský arcibiskup

Papež František nastavil podle pražského arcibiskupa Jana Graubnera zrcadlo Evropě, která je trochu zahleděná do sebe. Přitáhl pozornost k lidem žijícím v jiném prostředí, řekl v České televizi.

"Nastavil trochu zrcadlo Evropě, kde jsme kultura trochu zahleděná do sebe a zvyklá na svoje tradice, svou životní úroveň a všechna práva," uvedl Graubner. Vliv podle něj hrálo i to, že papež pocházel z Argentiny.

"On přišel z úplně jiného světa, aby naši pozornost přitáhl k lidem, kteří žijí v úplně jiné situaci. Někdy se to zdálo takové razantní, silné," řekl. "Myslím, že to bylo jeho velmi silné poselství," dodal.

Bylo podle něj vidět, že je to člověk velmi blízký prostému lidu. Upozorňoval na problémy chudých oblastí světa. "Určitě se mu povedlo na to výrazným způsobem upozornit. Druhá věc je, nakolik jsme schopni to přijmout tak, abychom se zapojili do toho jeho díla a trochu posunuli i naše postoje," poznamenal.

"Papež František byl pastýřem s otevřeným srdcem, mužem dialogu, pokoje a milosrdenství. Jeho pontifikát se vyznačoval důrazem na solidaritu a blízkost lidem," uvedl Graubner v prohlášení jako předseda ČBK. Věřící vyzval, aby se modlili za církev v období bez papeže a za kardinály, kteří se připravují na volbu nového.

Česko sice papež nenavštívil, ale zajímal se o něj

Připomněl, že papež poslal pozdravy tisícům českých poutníků, kteří Vatikán navštívili u příležitosti národní pouti do Říma v březnu letošního roku. "Vděčně vzpomínáme na modlitby a slova povzbuzení, která zazněla v jeho pozdravu," dodal.

V papežské funkci František Česko nenavštívil. "Papež především navštěvoval ty země, které měly nějaké zvláštní problémy. Kde byla zemětřesení, kde je hlad, kde je válka," uvedl. Papež se podle Graubnera ale při osobních setkáních o situaci v ČR zajímal.

Páteční zádušní mši bude sloužit apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. "Vyzveme ostatní diecéze a kostely naší republiky, aby v pátek v 18:00 zvonily po celé republice za papeže," řekl Graubner. Už dnes v poledne se rozezněly zvony například v centru Prahy včetně svatovítské katedrály.

Graubner nečeká dlouhou volbu

Po pohřbu papeže, jehož termín zatím znám není, budou svoláni kardinálové, kteří budou papeže volit. Právo volit mají do 80 let, jediný český kardinál Dominik Duka kvůli věku proto už volit nebude.

Graubner očekává, že by volba nového papeže mohla skončit do dvou nebo tří dnů poté, co bude svoláno konkláve. Delší volbu, třeba trvající měsíc, nečeká. "To snad bylo kdysi ve středověku, když se nemohli dohodnout. V posledních volbách to bývala dvě tři kola," podotkl.

"Nechci si hrát na proroka, protože se tradičně říká, že kdo vchází do konkláve jako papež, vychází jako kardinál. Když se to o někom dopředu říká, tak to pak nevyjde. Vždy je to nějakým způsobem překvapení," uvedl. Vzhledem k velkému množství neevropských kandidátů je podle něj možné, že to bude zase neevropský kandidát.