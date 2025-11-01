Zprávy

Od soboty v USA platí dodatečná 25procentní cla na dovoz nákladních aut

ČTK
před 2 hodinami
Ve Spojených státech v sobotu začala platit dodatečná cla na dovoz nákladních automobilů a jejich součástí. Činí pětadvacet procent, v úhrnu tak clo dosahuje padesáti procent. Na dovoz autobusů platí ještě dodatečné desetiprocentní clo. Informují o tom tiskové agentury.
Foto: Howo

Opatření se týká středně těžkých a těžkých nákladních automobilů. Bílý dům je zdůvodňuje snahou podpořit americký průmysl a ochránit národní bezpečnost.

Dodatečná cla se nebudou vztahovat na země, které mají se Spojenými státy uzavřenou dohodu o volném obchodu USMCA, což je Kanada a Mexiko.

Americká asociace nákladních dopravců American Trucking Association se v květnu obrátila na administrativu prezidenta Donalda Trumpa s žádostí, aby cla na nákladní vozidla nezaváděla. Organizace sdružující přibližně 37 tisíc firem varovala, že jejich nižší prodej by mohl poškodit výrobce, prodejce i dopravce, připomíná list The Economic Times.

Drtivá většina dovážených nákladních vozidel do USA pochází z Mexika a Kanady. Podle říjnové zprávy společnosti United Overseas Bank tvořily těžké nákladní vozy z Mexika přes sedmdesát procent dovozu do USA, zatímco dovoz z Kanady představoval zhruba dvacet procent.

 
