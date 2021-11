Obrazem: Gustáv Husák, vězeň bolševismu, ale i muž moci a komunistické normalizace

Na téměř šedesát let se protáhla politická kariéra Gustáva Husáka. Zažil vzestupy i pády. Byl vězněm komunistické totality i hlava státu komunistického Československa. Právě v této pozici se zapsal do naší historie, byl tváří neblahého období, pro které se vžil název normalizace. Trvalo dvacet let. Husák padl po sametové revoluci, zemřel bez zájmu veřejnosti před 30 lety - 18. listopadu 1991.

Je vůbec důvod připomínat Gustáva Husáka (1913-1991)? Bezesporu je. K vysvětlení možná postačí několik čísel: byl osmým prezidentem Československa v letech 1975 až 1989, od dubna 1969 do prosince 1987 pak šéfem Komunistické strany Československa. Historii a vývoj této země tudíž ovlivnil jako málokterý politik - intenzitou i délkou. Kromě toho šlo o představitele Slovenského národního povstání, nikdy nezlomenou oběť poválečných bolševických represí, ale také tvář dvacetileté komunistické normalizace - tedy i politického útlaku a ekonomického zaostávání. O rozporuplném životě Gustáva Husáka svědčí i naše fotogalerie.