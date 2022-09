Foto: Ďáblický hřbitov. Džungle nad ostatky hrdinů, které se mísí s jejich katy

Ani vyhlášení výsledků soutěže na pietní úpravu Ďáblického hřbitova neukončilo diskuse nad ostudou české historie. Spíše naopak. Historici totiž namítají, že pietní úpravě by měl předcházet průzkum archeologů, antropologů a forenzních genetiků. Ti by identifikovali ostatky zavražděných hrdinů, které nacisté a pak i komunisté naházeli do šachet. Parašutisté tam leží se svými katy.

