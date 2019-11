Obrazem: Československá armáda se po pádu komunistického režimu převážně jen bránila

Nejméně jednoho mrtvého a několik zraněných si dnes ráno vyžádalo zřícení mostu nedaleko jihofrancouzského města Toulouse. Oznámil to místní list La Depéche du Midi a informaci o mrtvém potvrdili podle agentury AFP hasiči. Do řeky Tarn se podle médií zřítilo osobní auto a nákladní vůz. Zástupce departamentu Haute-Garonne, ve kterém se zřícený most nachází, uvedl, že neštěstí postihlo tři vozy.

Visutý silniční most, který se zřítil, spojoval obce Mirepoix-sur-Tarn a Bessiéres, jež leží zhruba 25 kilometrů severně od Toulouse. Byl dlouhý zhruba 150 metrů a široký pět metrů.