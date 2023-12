O víkendu se oteplí, v příštím týdnu by v Čechách mohlo být kolem 10 stupňů Celsia

V Česku se o víkendu oteplí, denní teploty v průměru vyšplhají nad nula stupňů Celsia, v noci bude stále mrznout. V sobotu i v neděli bude sněžit nebo pršet, při mrznoucím dešti hrozí tvorba ledovky. Výraznější oteplení očekávají meteorologové v příštím týdnu, v Čechách až k deseti stupňům Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji.

"Vypadá to, že koncem týdne dorazí hlavně do Čech výraznější oteplení a déšť. Tání sněhu pak bude výrazné i ve středních a vyšších polohách. Příští pondělí by teploty v Čechách mohly vyšplhat až k deseti stupňům Celsia," uvedli meteorologové.

Dnes bude zataženo až oblačno, místy se mohou tvořit mlhy, ojediněle bude sněžit. Nejvyšší denní teploty se dostanou na minus dva až plus dva stupně, v 1000 metrech na horách bude kolem minus čtyř stupňů Celsia. V pátek očekávají meteorologové na horách místy jasno, nejnižší noční teploty klesnou na minus dva až minus šest stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti zejména na jihozápadě ojediněle kolem minus deseti stupňů.

V sobotu i v neděli předpovídá ČHMÚ zataženo až oblačno, místy mlhy, i mrznoucí. V sobotu bude místy sněžit, v jihozápadní polovině Čech v polohách pod 1000 metrů bude pršet. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia, v jihozápadní polovině Čech až pět stupňů.

V neděli bude od západu na většině území sněžení přecházet do deště, zpočátku převážně mrznoucího. Na severovýchodě a východě území vydrží srážky většinou sněhové. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové od tří do sedmi stupňů, na severovýchodě Čech a na Moravě a ve Slezsku kolem jednoho stupně.

Na začátku příštího týdne se dál oteplí zejména v Čechách, kde by se nejvyšší denní teploty mohly dostat k deseti stupňům Celsia. Na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku zůstanou teploty nižší, a to jeden až pět stupňů Celsia.