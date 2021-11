Noc na středu byla na přechodu Kuźnica-Bruzhi mezi Polskem a Běloruskem klidná

Noc na středu byla na hraničním přechodu Kuźnica-Bruzhi mezi Polskem a Běloruskem klidná, uvedla polská policie. Na běloruské straně se někteří migranti vrátili do předchozího tábora a jiní táboří u terminálu, sdělil polský policejní mluvčí Tomasz Krupa. Podle polského ministra obrany se nicméně menší skupiny migrantů pokoušely dostat do Polska.

Migranti na bělorusko-polské hranici. | Foto: Oksana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS

Poklidnou noc hlásí podle agentury TASS rovněž běloruská pohraniční stráž. "Nedošlo k žádným incidentům, vše je v klidu," citovala jednoho z pohraničníků.

Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak však ve středu prohlásil, že celkově uplynulá noc na hranicích zas až tak klidná nebyla. "Ani noc bohužel nebyla pokojná. Intenzita byla nižší než v Kuźnici, ale způsob útoku na polské hranice je stejný. To, co se stalo v Kuźnici, přitáhlo pozornost veřejnosti, zatímco menší skupiny migrantů se pokoušely prorazit hranici na jiných úsecích, a to i v noci," řekl Blaszczak Polskému rádiu.

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože v polském pohraničním pásmu platí výjimečný stav a novináři, ochránci lidských práv či humanitární pracovníci tam nemají přístup. Média jsou z polské strany odkázána na informace úřadů. V Bělorusku se novináři potýkají s přísnými omezeními a nezávislých médií v autoritářské zemi zůstalo poskrovnu.

Už tak vypjatá situace na hranicích se v úterý vyostřila. Někteří migranti na běloruské straně hraničního přechodu Bruzhi-Kuźnica podle polského ministerstva obrany a pohraniční stráže zaútočili kamením na polskou ostrahu hranic. Podle mluvčí pohraniční stráže útočila asi stovka lidí. Poláci proti nim použili vodní dělo a slzný plyn. Úřady později uvedly, že zranění utrpělo devět členů polských bezpečnostních složek; o případných zraněných na druhé straně nejsou informace. Varšava obvinila běloruské úřady, že daly lidem pokoušejícím se překročit hranici dýmovnice a jiné předměty použitelné pro útok.

Evropská unie viní režim prezidenta Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruští představitelé podobná obvinění odmítají. Na hranici mezi Běloruskem a Polskem a také na bělorusko-litevské hraniční linii táboří v mrazivých podmínkách tisíce migrantů, především z Blízkého východu. Většina utíká před konflikty, chudobou a nestabilitou, poznamenala agentura AP. Několik lidí na polsko-běloruském pomezí v posledních dnech zemřelo.