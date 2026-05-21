„No tak mi řekněte o opicích.“ Za rasismem jsou zlomení lidé, říká Ben Cristovao

Zpěvák a podnikatel Ben Cristovao ve Spotlightu Aktuálně.cz mluví o vyčerpání z nekončícího tempa koncertů, o rasismu, se kterým se potýká od začátků kariéry, i o tom, proč po vyprodané O2 areně plánuje zpomalit.
Cristovao ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové přibližuje, jak si buduje psychickou odolnost před velkými koncerty, proč se nikdy nechtěl uzavřít do jednoho hudebního žánru a jak mu osobní bolest pomohla napsat jednu z nejintimnějších písní kariéry.
„Neviděl jsem jediný hezký komentář,“ vzpomíná Cristovao na období po SuperStar, kdy čelil tisícům rasistických útoků na sociálních sítích. Dnes podle něj nenávist často nevychází jen z rasismu samotného, ale ze zlomenosti a frustrace lidí, kteří hledají jednoduchý terč. Přesto říká, že považuje za důležité se k tématu vracet a otevírat ho i ve své hudbě. „Vždycky budou lidi, kteří se potřebují na někom vybít,“ říká.
V otevřené části rozhovoru popisuje i vznik emotivní skladby Porcelán. Přiznává, že při jejím nahrávání nedokázal zpívat bez pláče a návrat do bolestivého období pro něj byl psychicky mimořádně náročný. Sdílení osobních témat však podle něj pomáhá nejen jemu samotnému, ale i posluchačům, kteří v jeho textech nacházejí vlastní zkušenosti.
Cristovao zároveň vysvětluje, proč po letech intenzivního pracovního tempa začíná cítit potřebu zastavit. Přestože si každý rok dopřává několikaměsíční volno, vadí mu pocit, že má život naplánovaný roky dopředu.
„Neměl jsem nikdy úplnou svobodu,“ říká. Vedle hudby se dál věnuje podnikání, od veganských produktů po skincare kliniku. A tvrdí, že investuje jen do projektů, kterým sám věří a které by chtěl osobně používat.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–05:12 Koncerty, fyzická příprava a život na festivalech
05:12–13:17 Rasismus, sociální sítě a vyrovnávání se s nenávistí
13:17–18:48 Osobní bolest, intimní texty a vztahy
18:48–26:40 Hudební experimenty, kreativní proces a velké show
26:40–Konec Potřeba pauzy, podnikání a hledání svobody