Nadržený ruský okupant přepadl českou hradlářku. Železničáře se rozhodl odpravit

před 13 minutami
Středa 19. února 1969. V Nelahozevsi na Mělnicku již třetí den stojí porouchaný vojenský náklaďák sovětské armády. Patří k jednotce okupantů dislokované ve středočeských Milovicích. U vozidla táboří, tedy spíše živoří, osm vojáků v ušmudlaných pracovních uniformách. Nemají dost vody ani potravin, je jim zima. Nekompetentní velitelé absenci svých podřízených netečně ignorují.
V krajině severně od Prahy leží dvacet centimetrů sněhu, v noci klesá teplota až k minus patnácti stupňům pod nulou. A místním lidem se zanedbaných vojáků zželí. Krom jídla jim darují třeba i peníze. Sověti nakoupí alkohol.

Je několik minut před polednem. Velitel vozidla, čerstvě devatenáctiletý mladší seržant Ivan Filipovič Zinčuk, syn kolchozníka ze vsi Ščekičin v Rovenské oblasti Sovětského svazu, se opilý oddělí od skupinky svých kumpánů a zamíří k nedalekému nádraží.

Zde se nejprve střetne s železničářem Eduardem Křivánkem. A z dosud neznámých pohnutek na něj vytáhne pistoli vzor Makarova ráže 9 mm a přiměje ho pokleknout. Pak poodstoupí deset metrů za něj, natáhne zbraň a zbaběle vystřelí. Muž padne čelem k zemi do rozhrabaného sněhu. Má však mimořádné štěstí. Namol opilý Zinčuk mu pouze prostřelí pracovní kalhoty.

Jenže tím jeho řádění ani zdaleka nekončí…

Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.

