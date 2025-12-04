Zprávy

Říkali mu Bestie. Důchodce zabíjel jako stroj, vraždy nebyly to nejhorší, co dělal

před 2 hodinami
Úterý 6. března 1951. Na stráních se povalují zbytky sněhu. Je chladno. Ve večerních hodinách si lidé v okolních vesnicích na temném obzoru návrší všimnou oranžové záře. Vychází z lesa, kde stojí hájenka Lipovka. Právě tu plameny zachvátily.
Podivné zločiny - bestie (teaser) | Video: Pavel Švec

Aktuálně.cz otevírá kompletní verze druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.

Pusťe si epizodu také jako podcast:

Zprvu to vypadá, že jde nějakou klukovinu, ale velmi brzy se ukáže, že oheň měl zastřít surový zločin. Nakonec nález ve vypáleném domku policii přivede na stopu bytosti, která se svými děsivými činy zapíše do historie tuzemské kriminalistiky a získá přízvisko Bestie.

Během ohledání požářiště byly objeveny pozůstatky lidského těla, jehož tkáně a kosti byly ohořelé tak rozsáhle a intenzivně, že policie hned pojala podezření, že neznámý člověk musel být polit hořlavinou a úmyslně zapálen. Navíc byly zbytky jeho ošacení a zemina v okolí kontaminovány lehkým minerálním olejem, což tuto domněnku posilovalo.

O čtyři a půl měsíce později, 20. července 1951, vyhrabaly děti v pískovně nedaleko Sence u Plzně část lidské nohy. Bylo to zhruba deset kilometrů od vypálené hájenky. Policie pak z mělkého hrobu vyzvedla polonahé ženské tělo. Soudní lékař odhadl dobu smrti na tři až pět měsíců nazpět. Ženě z úst vyčníval hadrový roubík a kolem krku měla utaženu smyčku z provazu. Nebylo pochyb, že jde o násilný trestný čin.

Ani to nebylo to nejděsivější, co kriminalisté v následujících týdnech objevili.

Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.

"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Švec | Video: Tým Spotlight
 
