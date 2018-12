Nejsledovanější video roku: Žena, která překvapila Zemana. Možná ještě přijedu, říká

Nejsledovanějším videem letošního roku na Aktuálně.cz se stalo to, ve kterém ukrajinská aktivistka Anželina Diašová v lednu odhalila před prezidentem Milošem Zemanem ve volební místnosti hrudník s nápisem "Zeman, Putinova běhna". Redakce nyní zjišťovala, jak osmadvacetiletá žena hlásící se k protestnímu uskupení Femen s odstupem svůj čin hodnotí a zda dál v podobných akcích pokračuje.

"Nezáleží na tom, kolik lidí si video pustilo. Důležité je, jak a zda lidi ovlivnilo. Inspirovalo je, aby bojovali za lepší život? Pochopili, co jsem tím chtěla říct?" napsala teď Diašová v reakci na úspěch videa.

"Na Ukrajině jsme měli svou Putinovu běhnu, bývalého prezidenta Janukovyče. Byl to Putinův přítel a věříme, že v zemi máme válku právě kvůli němu. Podobné spojení vnímáme i u Zemana a chceme, aby byli Češi opatrní. Putin není ten správný člověk, se kterým se přátelit. Je to šílený, agresivní diktátor, který k nám přinesl válku," vysvětlila svůj čin v rozhovoru pro Aktuálně.cz aktivistka.

Záhy po lednové akci jí uložil český soud ve zkráceném řízení roční podmínku a roční vyhoštění ze země. "Možná se k vám ještě někdy podívám," naznačuje Diašová, která žije v Kyjevě a snaží se prosadit v umění. "Pracuji na fotografických projektech se sociální tematikou. A začínám také skládat hudbu. Teď mám hodně práce, na jaře chci v Kyjevě zahájit vlastní výstavu," prozradila Aktuálně.cz.

Začátkem roku přišla kvůli svým protestním aktivitám o práci učitelky v mateřské školce, spolupráci s ní ukončil i internetový magazín, kam přispívala články o módě a recenzemi restaurací. "Bylo to kvůli mým aktivitám v hnutí Femen, to je tak vše, co k tomu chci říct. Přišla jsem o spoustu lidí kolem sebe. Byla jsem obdivovaná a nesnášená. Možná spíše nesnášená, kvůli lidskému zpátečnictví," říká.

Hrozí jí vězení

Na Ukrajině nyní čeká na verdikty dvou soudních procesů, v návaznosti na své dřívější akce. Loni v červenci například demonstrovala s odhalenou hrudí proti schůzce ukrajinského prezidenta Petra Porošenka s jeho běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem. Za to čelí obvinění z výtržnictví a kladení odporu policie, hrozí jí až pětileté vězení.

Se svými aktivismem v rámci hnutí Femen ale skončit nechce. "Je to životní styl, až do smrti," popisuje. Dění v Česku prý sleduje, podobně jako politiku v jiných evropských zemích. "Četla jsem, že výroční zpráva vaší Bezpečnostní a informační služby uvádí, že ruské aktivity ohrožují bezpečnost země víc, než aktivity teroristických organizací, organizovaný zločin nebo extremismus. To mě nepřekvapuje," podotýká Diašová a připomíná svůj nápis na hrudi z lednových prezidentských voleb.