„Nejsem Ester, chci jít vlastní cestou.“ Olympijská vítězka Maděrová o zlatu, tlaku i zranění

Po olympijském triumfu přišla pro Zuzanu Maděrovou výrazně větší mediální pozornost, nové povinnosti i zájem fanoušků. „Půl hodiny jsem se místo jídla fotila s lidmi,“ vzpomíná snowboardistka na první týdny po zisku zlaté medaile. Přiznává, že trvalo minimálně dva týdny, než vůbec dokázala vstřebat, co se stalo a jak moc se její život během jediného dne změnil.
Snowboardistka ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové mluví o tom, jak se po výhře proměnil její pohled na vlastní roli ve veřejném prostoru. „Můžu někoho někam nasměrovat a nechci to dělat špatně,“ říká. Vedle sportu se proto věnuje také vlastnímu snowboardovému klubu v Liberci, kde pomáhá dětem začít se snowboardem a organizuje závody.
S olympijským úspěchem přišlo i častější srovnávání s Ester Ledeckou. Maděrová ale zdůrazňuje, že se nesnaží jít stejnou cestou ani být „kopií“ slavné české snowboardistky. „Nejsem Ester a nemůžu být jako Ester. Chci mít stejně dobré výsledky jako Ester, protože je nejlepší, ale nechci být ona,“ říká. Podle ní si každý sportovec musí najít vlastní přístup i vlastní cestu k úspěchu.
Maděrová otevřeně popisuje i psychiku vrcholového sportu a očekávání, která s úspěchy rostou. „Osmá na světě je furt super. Ale lidem už to po čase nestačí,“ vysvětluje, jak se po olympijském zlatu změnilo vnímání jejích výsledků. Sama přitom přiznává, že touha po dalších úspěších ji neopouští. Vedle olympijského triumfu chce například vyhrát závod světového poháru nebo získat velký křišťálový glóbus.
Vrací se také k vážnému zranění a operaci kyčle, po kterých si nebyla jistá, jestli se ještě dokáže vrátit mezi světovou špičku. „Jela jsem jednu dvě jízdy a pak jsem půl dne nemohla chodit,“ popisuje bolestivý návrat na snowboard. Trenérovi prý někdy ani neříkala, jak moc ji zranění bolí, protože se bála, že by jí další trénink zakázal.
Snowboardistka nakonec detailně popisuje i zákulisí olympijského závodu a práci se stresem těsně před startem. Mluví například o dramatické debatě s trenérem kvůli výběru tratě během finálového dne i o tom, jak se naučila zvládat nervozitu a tlak očekávání. „Hlava je jediná brzda,“ říká olympijská vítězka, která svůj úspěch staví hlavně na obrovském množství tréninku.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–05:09 Život po olympijském zlatu, mediální pozornost a nové povinnosti
05:09–10:25 Vlastní snowboardový klub, práce s dětmi a role vzoru
10:25–16:31 Rivalita, očekávání fanoušků a motivace získávat další medaile
16:31–27:34 Psychika vrcholového sportu a dramatické momenty olympijského závodu
27:34–Konec Návrat po zranění, bolest, tvrdohlavost a život mimo snowboard