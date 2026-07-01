Nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Vědci hodnotí vlnu veder v Evropě, ta ještě nekončí

Ve městech je třeba kvůli klimatické změně a vlnám extrémních veder sázet odolnější druhy stromů, řekla ČTK specialistka klimatických adaptací v krajině Miroslava Floriánová z environmentální organizace Nadace Partnerství. Podle Alexandra Ače z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) se už postupně stromy s vyšší odolností na sucho a rostoucí teplotu v českých městech vysazují, a to zejména nepůvodní druhy, jako jsou například jinany nebo jerlíny.
Městská zeleň funguje v horkých dnech jako přírodní klimatizace. Během veder zabraňuje přehřívání měst, protože stromy stíní povrchy a pohlcují sluneční záření.