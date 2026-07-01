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ŽIVĚ

Nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Vědci hodnotí vlnu veder v Evropě, ta ještě nekončí

Vlna veder, která Evropu zasáhla koncem června, byla podle meteorologů nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě. Podle vědců ze skupiny World Weather Attribution by bylo takové počasí bez globální změny klimatu prakticky nemožné. Extrémní projevy počasí sledujeme v online reportáži.

Beer garden weather in Munich
V Německu, Polsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku byly v uplynulém měsíci překonány historické teplotní rekordy. V Británii a ve Švýcarsku padla červnová maxima. Foto: REUTERS – Angelika Warmuth
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Ve městech je třeba kvůli klimatické změně a vlnám extrémních veder sázet odolnější druhy stromů, řekla ČTK specialistka klimatických adaptací v krajině Miroslava Floriánová z environmentální organizace Nadace Partnerství. Podle Alexandra Ače z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) se už postupně stromy s vyšší odolností na sucho a rostoucí teplotu v českých městech vysazují, a to zejména nepůvodní druhy, jako jsou například jinany nebo jerlíny.

Městská zeleň funguje v horkých dnech jako přírodní klimatizace. Během veder zabraňuje přehřívání měst, protože stromy stíní povrchy a pohlcují sluneční záření.

V regionech Lisabon a Setúbal v jižním Portugalsku bude ve čtvrtek vyhlášen červený, tedy nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na místní úřady. V pátek se maximální varování rozšíří na okresy Leiria a Coimbra ve středním Portugalsku, kde by teploty v některých oblastech mohly dosáhnout 44 stupňů Celsia, uvedla portugalská meteorologická služba (IPMA).

Česká města a obce musí podle architektů začít připravovat veřejné budovy na extrémní projevy počasí, jako jsou opakující se vlny veder, sucho, přívalové srážky a silný vítr. Měly by se zaměřit například na to, aby veřejná prostranství měla méně přehřívaných povrchů a více stromů a stínu. Důležité je také využívat zeleň na střechách, zdech či balkonech nebo zavádět prvky na zadržování vody. Česká komora architektů (ČKA) to sdělila v tiskové zprávě. Komora také vyzvala samosprávy, městské a obecní organizace i kandidáty v komunálních volbách, aby přípravu sídel na extrémní projevy počasí zařadili mezi své priority

Ve Španělsku je vysokým červnovým teplotám připisováno nejméně 1028 úmrtí. Vyplývá to z údajů Zdravotního institutu Karla III. v Madridu, o kterých informovala agentura AFP. Jednalo se o druhý nejteplejší červen v historii španělského měření s průměrnou teplotou o 3,2 stupně Celsia vyšší, než je obvyklé. Druhou polovinu uplynulého měsíce výrazně poznamenala extrémní vlna veder, která zasáhla většinu Evropy.

Počet obětí spojovaných s vedry je více než dvojnásobný oproti červnu 2025, který byl podle španělské meteorologické služby (Aemet) nejteplejším červnem v historii měření. Tehdy si vysoké teploty vyžádaly 407 životů.

Extrémní vlny veder postihují Evropu v 21. století opakovaně, odborníci je často spojují s klimatickými změnami. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě. Vlna veder, která Evropu zasáhla koncem června, byla podle meteorologů nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Podle vědců ze skupiny World Weather Attribution by bylo takové počasí bez globální změny klimatu prakticky nemožné.

Extrémní projevy počasí v tuzemsku i v celé Evropě sledujeme v online reportáži.

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