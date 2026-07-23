„Nebylo nutné prohodit slovo.“ Ministr Zůna o mrazivé atmosféře mezi Babišem a Pavlem

„Já jsem se třeba s prezidentem za celou tu dobu summitu potkal jen jednou. Když jsme šli kolem sebe, podali jsme si ruce a každý šel svým směrem,“ vzpomíná ministr Jaromír Zůna (za SPD) na vyostřený summit NATO v Ankaře. Když o jednacím dni seděli premiér, prezident a ministr obrany v řadě za sebou, byla podle něj atmosféra taková, že „že nebylo nutné prohodit mezi sebou slovo.“
Z Turecka se ministr obrany vrátil se slibem premiéra navýšit výdaje na obranu příští rok o 36 miliard korun. Co si za ně armáda koupí?
Významnou část tohoto masivního balíku peněz podle ministra pohltí nárůst personálu. Další miliardy padnou na krytí splátkových režimů dříve uzavřených strategických smluv na modernizaci vojska.
Absolutní prioritou nového rozpočtu však zůstává nebe a masivní posílení protivzdušné obrany státu. Ke čtyřem již dříve pořízeným izraelským bateriím systému Spyder od firmy Rafael chce ministerstvo dokoupit další čtyři komplety.
V zákulisí už také zuří tvrdý boj o budoucnost kolových obrněných vozidel Pandur, které jsou v polovině své životnosti. Finský prezident Alexander Stubb osobně v Praze orodoval za obrněnce Patria, které však čelí konkurenci v podobě německo-nizozemského těžkého Boxeru a domácího Panduru Evo z dílny Czechoslovak Group. Ve hře je podle Zůny i modernizace stávajících Pandurů.
Nákup drahého „železa“ nepovažuje za vyhazování peněz. Zároveň Zůna varuje před slepou „ukrajinizací“ armády a odmítá teze, že masové nasazení levných dronů poslalo těžkou techniku do šrotu. „Samozřejmě, ukrajinská armáda dává do boje veškeré úsilí, protože čelí existenční hrozbě. Vojenské plánování se však nesmí chytit do pasti okamžiku.“
Zůna v této souvislosti připomíná éru po invazi do Afghánistánu, kterou symbolizovala ikonická fotografie amerického operátora speciálních sil. Ten seděl na koni, přes rameno měl notebook a naváděl přesnou munici ze strategických bombardérů na cíle v horách Tora Bora. Právě tento obraz tehdy definoval představu o budoucím válčení.
Strategické dokumenty zaplavily pojmy jako malá mobilní armáda, lehce rozmístitelné kontingenty a ad-hoc skládané mezinárodní síly namísto pevných organických jednotek. Evropské armády kvůli tomu na celých dvacet let zamrzly a nejsou připraveny na konflikt, který jim hrozí.
Co se týče finanční a materiální podpory Ukrajiny, Zůna odmítá plošné rozšiřování českých závazků. Upozorňuje, že Česko už nyní pomáhá velmi výrazně, což dokazuje evropský rekord. Převod části českých prostředků z EU Ministerstvem zahraničních věcí na program nákupu americké výzbroje pro Ukrajinu PURL byl podle něj ukvapený, ale racionální.
Samotný program považuje za transparentní a dobře řízený. Prostor vidí hlavně pro zapojení českých zbrojařů. „Jako stát vytváříme podmínky k tomu, aby se realizoval náš soukromý sektor, náš obranný průmysl.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–08:08 Summit NATO v Ankaře a spor o reprezentaci. Přesměrování 140 milionů korun na americký fond PURL a proč peníze ministerstva obrany odeslány nebyly.
08:08–20:00 Navýšení obranného rozpočtu o 36 miliard korun a splnění závazku dvou procent HDP. Za co armáda peníze utratí — tanky Leopard, bojová vozidla CV90, protivzdušná obrana.
20:00–29:14 Výběrové řízení na nové kolové obrněné transportéry — Boxer, Patria nebo modernizovaný Pandur. Proč ministr zrušil předváděcí den pro finskou Patrii.
29:14–Konec Drony a budoucnost války — proč příští konflikt nebude vypadat jako Ukrajina. Spor o jmenování náčelníka generálního štábu generála Hlaváče a vztah ministra s ním.