NATO je agresivní pakt a Rusové zabránili puči v ČSSR, tvrdí muž, který chrání počítače na obraně

před 23 minutami

Pracovník, který má na starost kybernetickou bezpečnost ministerstva obrany, se na internetu zastává srpnové okupace Československa. Kritizuje Západ, hájí Rusko.

Praha - NATO je agresivní pakt a Rusové jsou bratři, kteří v roce 1968 zabránili puči v Československu. Podobných příspěvků píše Lubomír Č. na sociální síti Facebook plno.

Od řady jiných internetových diskutérů ho odlišuje jeho zaměstnání. Pracuje jako civilní zaměstnanec na ministerstvu obrany. Stará se o jeho kybernetickou ochranu a bezpečnost počítačů s důležitými aliančními informacemi. A ví, jak jsou tyto informace chráněné.

Pro ministerstvo obrany pracuje od roku 1992, kdy dokončil Vojenskou akademii. Údaje o svém profesním životě vcelku otevřeně sdílí na profesní síti LinkedIn. Redakce Aktuálně.cz jeho celou identitu zná.

Do svého myšlenkového světa nechává Lubomír Č. nahlédnout ve facebookové skupině "Československých vojáků v záloze proti válce plánované velením NATO". Skupina vznikla po ruské anexi Krymu, její členové se otevřeně staví na stranu Kremlu a kritizují Západ. A vzájemně se utvrzují v názoru, že se blíží válka, ve které budou střílet po boku Ruska.

Když se ve skupině probírala okupace Československa v roce 1968, Lubomír Č. napsal: "Až dnes, kdy máme osobní zkušenost s havlistickou svoločí, můžeme pochopit, že vojska Varšavské smlouvy tehdy opravdu přijela zabránit puči a převzetí moci těmito nechutnými krysami."

Československé vojáky v záloze přitom zmiňuje ministerstvo vnitra ve své zprávě o extremismu. Lubomír Č. v jednom z příspěvků ve skupině - veřejně na Facebooku vidět nejsou - píše, že "plně sdílí jejich názory" a že přísahal věrnost této republice a "žádnému agresivnímu paktu".

Loni v září například tvrdil, že NATO chystá válku s Ruskem. "Budoucnost je válka. Válka na více frontách. Přípravy na válku s Ruskem na poli propagandy gradují a přesunů vojáků a techniky NATO na východ si nelze nevšimnout," napsal. Východní státy aliance požádaly o posily poté, co Rusko zabralo část Ukrajiny a pokračuje v destabilizaci ruskojazyčného východu postsovětských pobaltských republik skrze televizní vysílání.

Europoslance, kteří hlasovali pro uprchlické kvóty, Lubomír Č. označil za "obyčejné smradlavé krysy", které "dostanou, co si zaslouží". Z incidentu, kdy před prezidenta Zemana při volbách skočila polonahá Ukrajinka, obvinil "bandu nechutných kryplů, takzvaných havloidů".

Nedávné protesty proti vládám Andreje Babiše a Roberta Fica v Česku a na Slovensku považuje za "protiústavní puč nátlakových a privátních sil maskovaný za různými uměle vyvolanými záminkami". A navrhl jednat "v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod". Článek ospravedlňuje odpor proti snahám demontovat demokratické zřízení, jsou-li ústavní orgány ochromené a zákonné prostředky nepoužitelné.

Na zaslané dotazy Lubomír Č. nereagoval. Ministerstvo obrany na otázku Aktuálně.cz uvedlo, že jeho "soukromé názory nesdílí a odsuzuje". "Zaměstnanec státu by měl respektovat jeho základní postoje," uvedl mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Případ pro zpravodajce, soudí exšéfové rozvědky

Lubomír Č. má prověrku na stupeň "Tajné", který je v Česku druhý nejvyšší. Odborníci, které oslovila redakce Aktuálně.cz, vnímají jeho působení na ministerstvu obrany jako bezpečnostní riziko. Krátce řečeno proto, že by mohl usnadnit průnik do sítí ministerstva obrany.

"Takový člověk by určitě na tomto místě pracovat neměl," říká Ivan Gabal, bývalý poslanec a odborník na bezpečnostní problematiku. "Jestli to není skrytý agent Vojenského zpravodajství, který tam byl mezi ně nasazený, tak je to blázen, cvok a měli by jej hned vzít k psychiatrovi. Takový člověk musí vědět, že něco takového nemůže říkat a měl by vědět, že to na něj praskne," podivuje se Gabal nad tím, jak otevřeně Lubomír Č. své názory sděluje.

Bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák pokládá jeho angažmá na obraně "bez debat za bezpečnostní riziko", případem by se podle něj mělo zabývat Vojenské zpravodajství.

Že by Lubomírovi Č. měly české úřady okamžitě pozastavit platnost bezpečnostní prověrky a záležitost řešit, soudí i další bývalý šéf zpravodajců, sociálnědemokratický senátor František Bublan. "Je to bezpečnostní riziko, navíc pokud pracuje na takovém místě," dodává.