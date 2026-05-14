„Nabitá powerbanka nestačí.“ Jak si Češi poradí v krizi? Výsledek testu filmaře překvapil

Jsou Češi připraveni na krizové situace? Dokázali by přežít 72 hodin bez pomoci, kdyby vše přestalo fungovat? Skupina mladých dokumentaristů to testuje na dobrovolnících v rámci platformy CzeXperiment. Tři lidé strávili 72 hodin v boxech, kde jim simulovali reálný blackout. Co jim chybělo nejvíc a jaké situace zvládali nejhůř? Ve Spotlightu Terezy Engelové to prozradil režisér Jan Látal.
Režiséra Jana Látala k experimentu inspirovala loňská kampaň ministerstva vnitra, které do českých domácností rozdistribuovalo pět milionů příruček s návodem, jak se připravit na krizové situace a soběstačně přežít první tři dny, ať už blackoutu, konfliktu nebo přírodní katastrofy.
„Nás v CzeXperimentu zajímalo, jestli si z kampaně Češi něco odnesli a jestli jsou na případnou krizi, ať už v podobě blackoutu, tornáda, epidemie nebo něčeho jiného, připraveni,“ vysvětluje Látal.
Se skupinou dokumentaristů tak oslovili na ulici náhodně vybrané jednotlivce, kterým pak zadali jednoduchý úkol. Doma vyskládat do čtverce během pěti minut věci, které by jim zajistily přežití po dobu prvních tří dnů krize, které jsou pro stát zásadní.
„72 hodin je doba, kterou většinou stát potřebuje, než je schopen krizi systémově řešit. Potřebuje mít klid těch tří dnů na to, aby se například záchranné složky mohly věnovat jen těm opravdu důležitým případům a nebyly zatěžovány lidmi třeba kvůli tomu, že nemají vodu nebo je jim zima.“
Co mít doma připravené
Během experimentu a natáčení dokumentu 72 hodin ale filmaři přišli na to, že málokdo z jimi oslovených věděl, jaké věci má mít doma pro případ krize připravené a co v takové chvíli čekat. „Očekávali jsem materiální nepřipravenost a ta se potvrdila. Téměř nikdo neměl doma zásobu vody, jídla nebo základní vybavení,“ říká Jan Látal.
Pro režiséra ale bylo nejzajímavější zjištění, jak nejsou lidé připraveni psychicky. „Krize není jen o zásobách, ale o tom, co si lidé nosí v hlavě. O tom, jak se v takové chvíli rozhodují, jak a komu jsou třeba schopni pomoct a tak dále.“ To byla nakonec i nejnáročnější část pro tři vybrané účastníky experimentu, kteří tři dny strávili v boxech vybudovaných pro ty účely na pražském Výstavišti.
Autoři experimentu jim během 72 hodin simulovali situace, které by reálně v případě krize mohly nastat. „My jsme simulovali situace nejbližší asi blackoutu. To znamená, co by se stalo, kdyby na tři dny vypadla elektřina. Nezdá se to, ale v takové chvíli přestane fungovat plno věcí. Počínaje bankomaty přes výpadek signálu až třeba po kanalizaci. O tom málokdo ví,“ nastiňuje Látal scénář, který podle odborníků na bezpečnost, již ve filmu také vystupují, v budoucnu nevyhnutelně nastane.
„Otázka dnes není, jestli nějaká krize přijde, ale kdy přijde. A lidé si často neuvědomují, co všechno může znamenat delší výpadek elektřiny nebo nedostupnost základních služeb, kdy zkrátka během pár hodin přestanou fungovat věci, které považujeme za samozřejmé, jako obchody, čerpací stanice, doprava, semafory nebo telefony,“ říká bezpečnostní expert Jan Lukačevič.
S jakými nástrahami se účastníci experimentu vyrovnávali nejhůř? Jak důležité se ukázaly být informace veřejnoprávních médií a jak jsou ta na krizové scénáře připravena? Co mít zabaleno v evakuačním zavazadle? A co nejvíc překvapilo na celém experimentu samotné tvůrce? Dozvíte se v aktuálním Spotlightu.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–03:09 Jak experiment vznikl a co Látala inspirovalo. Jak probíhala první fáze. Proč odchytávali lidi na ulici. A proč se někteří lidé nechtějí zabývat připraveností na krizi.
03:09–05:12 Co by měl mít doma každý, aby byl připraven na krizovou situaci. Proč si někteří lidé zásoby nedělají a považují to za formu psychologické ochrany.
05:12–07:50 Jak důležitá je v krizi spolupráce a pomoc bližnímu. Jaké situace simulovali autoři experimentu finálním třem účastníkům, kteří strávili tři dny v boxech na pražském Výstavišti.
07:50–09:36 Proč je prvních 72 hodin v krizi zásadních a jak pomůže schopnost postarat se sám o sebe státu? Jak je stát na krizi připraven v současnosti? Proč bylo zrušeno oddělení krizové připravenosti na ministerstvu vnitra?
09:36–12:17 Jaký je rozdíl mezi evakuačním zavazadlem a věcmi v domácnosti potřebnými k přežití? Co potřebovali nutně účastníci experimentu? Proč někomu přišel důležitý alkohol nebo kytara, a ne třeba toaletní papír?
12:17–16:38 Kritéria výběru účastníků experimentu a o tom, proč stejně důležité jako materiální vybavení je to, jak jsou lidé na krizi připraveni psychicky. Zvládli všichni poskytnout první pomoc sousedovi?
16:38–Konec Jsou Češi národem, který drží při sobě? A jak v době krize můžou ovlivnit fungování lidí dezinformace? Proč jsou podstatná veřejnoprávní média a jak jsou na krizi připraveny jejich zpravodajské redakce.