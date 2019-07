Na ženu bojovníka Islámského státu dopadl trest, německý soud ji poslal do vězení

Pět let ve vězení stráví Němka Sabine S., v sobotu ji potrestal Vrchní zemský soud ve Stuttgartu. Za mříže ji poslal kvůli členství v teroristické organizaci Islámský stát. Ženu zadržela policie loni v létě.

Sabine S. na několika internetových blozích podle obžaloby vychvalovala život s organizací Islámský stát. Cílem bylo nalákat co nejvíce lidí, aby přijeli do krizových oblastí a přidali se k islamistům.

S teroristou Islámského se státu se seznámila krátce po svém příchodu do Sýrie roku 2013. Vzdala se za něj, žila s ním a vedla jeho domácnost. Později se přesunuli do Iráku. Její muž posléze padl v boji. V Iráku žila do roku 2017.

Spolkové státní zastupitelství podrobně doložilo její život na Blízkém východě, stejně jako extremistické příspěvky a články na internetu. Sabine S. od odsuzujícího verdiktu neuchránilo, že se Islámského státu během procesu zřekla.