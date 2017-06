před 1 hodinou

Policie vyšetřuje krádež tlumiče k samopalu, která se stala na zbrojařském veletrhu IDET v Brně. "Máme oznámenou krádež tlumiče ze samopalu. Měl zmizet z jednoho stánku vystavujících firem, oznámili to dnes po poledni. Dokumentujeme to na místě a vyšetřujeme," uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. "Stahujeme si bezpečnostní záznamy. Je to pro nás standardní případ, který budeme řešit," dodala. Letošní IDET na brněnském výstavišti začal ve středu a končí v pátek. Na letošním ročníku veletrhu bezpečnostní techniky vystavovalo 518 firem z 31 zemí.

