Na Václavské náměstí dorazili odpůrci vlády. Chtějí vojenskou neutralitu i levný plyn

V Litoměřicích se v sobotu dopoledne zřítilo lešení, tři lidé utrpěli vážné zranění. Dva lidi do nemocnic přepravily sanitky, jednoho člověka s velmi vážným zraněním transportoval do ústecké nemocnice vrtulník. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Událost se stala zhruba v 11:00 v ulici Krajská. Na místě byli také hasiči ze stanice v Litoměřicích, kteří pomohli záchranářům s transportem lidí, poté rozebrali spadlé lešení.