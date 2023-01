Na protivládní demonstraci dorazily stovky lidí. Vystoupili Paroubek a Konečná

Stovky lidí se hodinu po poledni sešly v Praze na Václavském náměstí na protivládní demonstraci. Organizátor Ladislav Vrabel je označil na obrovské hrdiny. Většina přišla s českou vlajkou nebo trikolorou, nad hlavami jim však vlády rudé vlajky se srpem a kladivem.

Když Ladislav Vrabel uspořádal první setkání v centru Prahy, k překvapení mnohých na ně přišly desítky tisíc lidí. Mnozí z nich protestovali proti politice vlády Petra Fialy a zároveň často tleskali proruským názorům řečníků Vrábelových demonstrací.

Na první letošní akci ale přišlo v sobotu po poledni podstatně méně lidí. Podle mluvčího pražských policistů Jana Rybanského je účastníků několik stovek.

Podle Vrabela to však nic nemění na podpoře, kterou u veřejnosti má, na vině je podle něj počasí. "Dnes je nás tady málo, ale nejsme tady na kvantitu, ale kvalitu. Ten, kdo dnes přišel, kdo to zvládnul přes tu sněhovou kalamitu, tak je obrovský hrdina," uvedl.

Další zpravodajská informace z Václavského náměstí. Na protivládní demonstraci mimo jiné vystoupila za velkého potlesku přítomných předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Na demonstraci přišli mimo jiné příznivci komunistické strany. pic.twitter.com/OJgWdCf3pB — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 21, 2023

Hlavním důvodem demonstrace je podle něj obava, že Česku hrozí totalita. "Kdyby byl přijat zákon o dezinformacích, který vláda připravila, tak to, co bychom tady řekli, by bylo označeno za dezinformací, nebyla by žádná další demonstrace a byli bychom odvezeni policií," tvrdil lidem.

Nic takového však v připravovaném zákoně není. Navíc ještě ani nebyl vládou projednán. Přesto lidé Vrabelovi tleskali podobně jako předsedkyni KSČM Kateřině Konečné. Podle ní za menší účast na demonstraci může vláda, protože lidé nemají peníze, aby mohli přijet do Prahy.

Pořadatelé očekávali velké množství účastníků. Kromě pódia poblíž sochy svatého Václava instalovali v horní části náměstí i velkoplošnou obrazovku a velkou zvukovou aparaturu. Lidé, kteří ne zcela zaplnili střední část horní poloviny Václavského náměstí, měli téměř každý českou vlajku nebo aspoň trikoloru či čepici v barvách vlajky. Nad jejich hlavami ale vlála také třeba rudá vlajka se srpem a kladivem a od sídla komunistické strany přišlo také několik lidí s vlajkami KSČM.

S kritikou vlády Petra Fialy (ODS) dnes jako jeden z prvních řečníků vystoupili někdejší premiér Jiří Paroubek a europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Vládu obviňovali z toho, že podporuje Ukrajinu na úkor českých občanů, které zadlužuje. Zemi chce vláda podle Paroubka zatáhnout do války, Konečná vládu označila za "fialový hnus". Paroubek ani Konečná nevyzvali demonstranty k podpoře ani jednoho z kandidátů v prezidentské volbě, uvedli ale, že by neměli volit Pavla. Většina účastníků protivládní demonstrace se před 15. hodinou vydala z Václavského náměstí na pochod k úřadu vlády.

Demonstrace měla být masakr

Po prvních demonstracích Ladislav Vrabel plánoval, že ta lednová bude ještě větší. "Musí to být masakr," řekl doslova na velké demonstraci 17. listopadu, kdy se dožadoval před sídlem České televizi možnosti živě promluvit ve vysílání. Televize takový požadavek odmítla a demonstranti odešli. Jako další setkání si domluvili právě sobotu 21. ledna.

Od té doby nastala výrazná změna. Vrabel postupně ztrácel svou důvěryhodnost. Nejdřív ho opustil jeho nejbližší spolupracovník Jiří Havel, kterému vadilo přeposílání peněz od sympatizantů na účet Vrabelovy manželky. Poté vyšlo najevo, že má Vrabel milionové dluhy, které jen minimálně splácí. Krajský soud v Českých Budějovicích proto minulý týden rozhodl, že se chová nepoctivě a poslal ho do konkurzu.

Seznam zprávy navíc tento týden poukázaly také na to, že Vrabel před pořádáním demonstrací koupil švýcarské zlaté slitky za částku přesahující 170 tisíc korun. Kromě jiného není jasné, za jaké peníze, když má dluhy. Zároveň ho prošetřuje policie za nepravdivá tvrzení, že česká vláda chystá jaderný útok na Rusko.